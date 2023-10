Beccato fuori dal liceo con un bastone di acciaio, denunciato 17enne a Firenze

Continua l’attività di presidio e controllo della Polizia Municipale nel Quartiere 5. Questa volta gli agenti del Reparto Rifredi sono entrati in azione nei giardini di via Circondaria di fronte al Liceo Da Vinci.

Durante un appostamento nell’area verde, effettuato dalle 15 di venerdì, una pattuglia ha notato due giovani che stazionavano su una panchina di cui uno intento a preparare una sigaretta con hashish. Gli agenti hanno avvisato i colleghi in divisa che hanno controllato i due ragazzi: si trattava un 17enne straniero comunitario residente a Firenze e un 18enne italiano. Mentre quest’ultimo è risultato estraneo ai fatti, il 17enne ha subito destato l’attenzione degli agenti. Durante il controllo documenti infatti ha cercato di disfarsi di un involucro contenente 1,10 grammi di hashish, di un pacchetto di cartine lunghe e di una confezione di tabacco. Materiale però è stato subito recuperato dagli agenti.

Inoltre durante il controllo il giovane ha mostrato difficoltà nel movimento perché teneva il braccio sinistro attaccato al corpo come a voler nascondere qualcosa. E infatti durante la perquisizione è saltato fuori un bastone estensibile di acciaio di uso e possesso vietato perché, di fatto, è un'arma impropria. Dai successivi accertamenti eseguiti presso la sede del Reparto, è emerso che il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine. Per lui, d’accordo con la Procura per i Minori, è scattata la denuncia per porto abusivo di arma e possesso per uso personale di sostanze stupefacenti con conseguente segnalazione alla prefettura.

Il 17enne è stato riaffidato alla madre, che è stata informata delle notizie di reato a carico del figlio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa