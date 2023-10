Consiglio comunale San Miniato, verrà donato il campo da gioco di Corazzano

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza, ai sensi del vigente “Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo”), nel Palazzo Comunale domani, martedì 31 ottobre alle 17.

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 110 del 26.09.2023).

3. Risposta ad interpellanza presentata il 01.09.2023 (prot. n. 33000 del 01.09.2023) dal gruppo consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Via Pestalozzi”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 13.06.2023 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Subappalti”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 13.06.2023 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Personale 2023”.

6. Mozione presentata il 11.10.2023 (prot. n. 39108 del 11.10.2023) dai gruppi consiliari “Cambiamenti”, “Lega Salvini San Miniato” e “Forza Italia” ad oggetto: “Sanità”.

7. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari “Partito Democratico”, “Uniti si può” e “Riformisti per San Miniato” ad oggetto: “Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni e attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR inerenti lo sviluppo dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle Case della Comunità”.

8. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari “Partito Democratico”, “Uniti si può” e “Riformisti per San Miniato” ad oggetto: “Solidarietà alle popolazioni colpite dall’attacco terroristico di Hamas”.

9. Approvazione verbale seduta consiliare del 12.01.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

10. Approvazione verbale seduta consiliare del 20.02.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

11. Approvazione verbale seduta consiliare del 17.03.2023. (Settore Affari Istituzionali e Legali)

12. Patrimonio. Accettazione di donazione di terreni costituenti l'area di gioco del Campo Sportivo in località Corazzano. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

13. Bilancio di Previsione 2023-2025. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

14. Approvazione schema di convenzione per affidamento servizio di Tesoreria Comunale. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.