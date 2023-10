Controlli nel fine settimana a Pisa, un arresto per furto

Fine settimana con arresto e denunce sul territorio Pisano, dove si sono svolti i controlli dei carabinieri. Nel dettaglio, i militari sono intervenuti in un supermercato nel centro della città individuando un uomo. Quest'ultimo, trovato in possesso di alcuni generi alimentari nel suo zaino, è stato arrestato mentre la merce è stata restituita al legittimo proprietario. I carabinieri di Marina di Pisa hanno riconosciuto una persona per la quale era stato emesso il provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Pisa, segnalandola all'autorità giudiziaria. Infine sempre in città i carabinieri della Radiomobile hanno denunciato, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, una persona straniera che, durante un controllo alla circolazione stradale, è stata sorpresa in possesso di un taglierino lungo 24 cm senza giustificato motivo, nascosto all'interno dell'auto e sequestrato dai carabinieri.