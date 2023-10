Controlli nel weekend a Piombino, 7 violazioni sulla strada e una denuncia per tentata rapina

Controlli nel weekend sulle strade di Piombino da parte dei carabinieri, per un totale di 120 persone e 68 veicoli. In particolare i militari di Piombino, hanno accertato 7 violazioni amministrative relative ad infrazioni al Codice della Strada, prevalentemente per utilizzo del cellulare alla guida e mancata revisione, e rimosso un veicolo che occupava abusivamente il posto riservato ad un disabile, elevando sanzioni amministrative per l’importo complessivo di quasi 1000 euro.

Nell’ambito del servizio, i carabinieri hanno inoltre denunciato una 49enne di origini straniere perché, in evidente stato di ebrezza alcoolica, ha aggredito in via XXV Aprile un proprio conoscente piombinese, unitamente alla sua nuova compagna, per poi rapinarlo del contenuto del suo marsupio e, a seguito della colluttazione, appropriandosi dello smartphone e delle chiavi dell’auto della compagna dell’uomo. Rintracciata prontamente dai carabinieri di Piombino, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica labronica per lesioni, tentata rapina e furto e la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto. Inoltre, in via Pisacane, è stato sanzionato un 25enne di origine nordafricana, regolare sul territorio nazionale, perché, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, è stato sorpreso in atteggiamenti molesti all’esterno di un locale di ristorazione in evidente stato di alterazione alcolica. I controlli proseguiranno nel piombinese e la Val di Cornia.