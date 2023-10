Contromano su viale Fratelli Rosselli, ritirata patente a una 44enne

Su viale Fratelli Rosselli a Firenze contromano. Si tratta di una Fiat 500 che è stata fermata e per la conducente sono scattati multa e ritiro della patente. L’episodio risale alla mattina di venerdì scorso. Una pattuglia dell’Autoreparto della Polizia Municipale ha notato l’auto che percorreva contromano la carreggiata viale Fratelli Rosselli verso Ponte alla Vittoria, nel tratto da via Berio verso Porta a Prato. Immediato l’intervento degli agenti. Alla guida del mezzo è risultata una 44enne nata a Firenze residente in un comune della provincia. La donna è stata multata (sanzione da 357 euro con decurtazione di 10 punti sulla patente) e ritiro della patente ai fini della sospensione. L'ultimo episodio di veicolo contromano per le strade di Firenze è finito in tragedia: si tratta dell'impatto tra una moto rubata con a bordo 3 persone e una Fiat Panda, dove ha perso la vita il 43enne Lorenzo Brogioni in via Gioberti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa