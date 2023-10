Empoli-Atalanta 0-3: Un super Scamacca stende l'Empoli

Dopo l'ottima vittoria nel derby contro la Fiorentina la squadra di Andreazzoli subisce la fisicità e la qualità dell'Atalanta cadendo per 0-3 in casa. Uno show di Scamacca che questa sera firma la sua doppietta personale trascinando l'intero attacco e dominando l'area di rigore empolese. Un Empoli apparso nettamente in difficoltà fin dai primi minuti di gioco, la squadra di Gasperini ha impresso con molta semplicità il proprio stile e la propria supremazia, dettando il gioco e creando una buona mole di occasioni da gol.

Empoli che non si è mai reso pericoloso dalle parti di Musso se non nel finale a risultato ormai acquisito da parte dell'Atalanta. Da segnalare l'esordio di Daniel Maldini con la maglia azzurra, il classe '01 è entrato al 75' giocando un buon quarto d'ora e regalando a Fazzini l'opportunità di siglare il gol della bandiera negato dall'ottimo intervento dell'estremo difensore atalantino.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63′ Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (82′ Bastoni), Grassi, Maleh (75’ Fazzini); Cambiaghi (63′ Gyasi), Cancellieri (75’ Maldini); Caputo. All. Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile; Shpendi, Kovalenko, Guarino, Bereszynski, Ranocchia.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini (46’ Toloi) T, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (86′ Bakker); Koopmeiners (65′ De Ketelaere); Lookman (76′ Muriel), Scamacca (65′ Pasalic). All.Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi; Holm, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli (De Giudici/Yoshikawa; Ferrieri Caputi; Serra/Gariglio) AMMONITI: Maleh, Cacace, Gyasi

MARCATORI: 5’ Scamacca, 29’ Koopmeiners, 50’ Scamacca

LA CRONACA

Nella decima di campionato, al Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Atalanta supera l’Empoli. Match difficile quello affrontato dagli azzurri, contro un avversario forte ed in gran serata: aggressivo, bravo a concedere poco, dalle tenta soluzioni offensive.

Mister Andreazzoli conferma in blocco lo stesso undici che ha superato la Fiorentina. Atalanta con il 3-4-1-2: a supporto di Scamacca e Lookman c’è Koopmeiners. La gara, di per sé complessa visto il livello dell’avversario, si mette sin da subito in salita per l’Empoli. Al minuto cinque, infatti, Scamacca fa centro da pochi passi superando Berisha con un colpo di tacco. Atalanta avanti e alla ricerca della seconda rete. Al 17’ Scamacca calcia da fuori area, palla che sbatte sulla base del palo. Di nuovo Atalanta: conclusione violenta di Ruggeri con il mancino, attento Berisha a respingere. L’Atalanta cerca soprattutto di sfruttare il campo in ampiezza con le avanzate di Ruggeri e Hateboer. L’Empoli prova a reagire con un tiro di Marin dalla distanza senza esito. Ma al 29’ si materializza il raddoppio dell’Atalanta. Scamacca per Koopmeiners: sinistro violento sul quale Berisha non può nulla. Gli azzurri cercano di rendersi pericolosi con un destro di Grassi che termina alto sopra la traversa. Si chiude così il primo tempo.

Dentro Toloi per Scalvini ad inizio ripresa. Empoli in avanti con un traversone basso di Cancellieri sul quale non arriva nessuno. Dall’altra parte, al 50′ Scamacca segna ancora dopo un recupero in zona offensiva dell’Atlanta. L’Empoli avrebbe l’opportunità di accorciare lo svantaggio al minuto 60 quando Cambiaghi se ne va in campo aperto sulla corsia di destra, si accentra ed entra in area: destro potente ma centrale, Musso si oppone. 120 secondi dopo Scamacca centra la trasfera con un gran destro a girare. Dentro Ismajli e Gyasi al posto di Walukiewicz e Cambiaghi. Mister Andreazzoli inserisce anche Maldini e Fazzini. E propio Jacopo va vicino al gol: minuto 80, iniziativa di Maldini, tocco per Gyasi che serve Fazzini, destro sporcato in corner da una grande parata di Musso. Sul finire di gara c’è tempo per una conclusione di Maldini che non trova la porta. Buono comunque l’impatto di Daniel sulla gara. Concessi quattro di recupero che scorrono via. Vince l’Atalanta.