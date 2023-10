Pinocchio, i bambini e il tartufo: una giornata di festa a San Miniato Basso

La carovana del tartufo arriva fino a San Miniato Basso e per una frazione che 100 anni fa si chiamava Pinocchio, non si poteva non pensare ai più piccoli.

Domenica 5 novembre sarà l'ultima tappa prima della Mostra Mercato in centro storico. Alla Casa culturale, dentro e fuori, ci sarà la quattordicesima edizione della Festa del Tartufo bianco delle colline sanminiatesi. L'evento è stato presentato dai 'padroni di casa', Marino Gori, presidente della Casa culturale, e Anna Gaetani, presidente del circolo Arci.

Il programma è composto da un mix di degustazioni al tartufo, animazioni per grandi e piccini, mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici e cooking show dove assistere alla preparazione di piatti al tartufo e poi assaggiarli.

Il programma della giornata partirà dalla mattina per poi concludersi a cena a tavola, al Ristorante Geppetto.

Ecco il programma di domenica 5, nel dettaglio: alle 9.30 apertura degli stand dove si possono acquistare prodotti al tartufo; alla stessa ora inaugurazione della mostra micologica (a cura del gruppo micologico naturalistico empolese), del mercato contadino “Filiera Corta” (a cura di Coldiretti) e del mercato riservato agli ambulanti (con la collaborazione di Anva Confesercenti).

Alle 11 e alle 15.30, invece, gara di escavazione in collaborazione con Toscana Tartufi. Dalle 11: i giochi in legno di Giocosamente Antonio, laboratori per bambini e ragazzi, laboratori per bambini più piccoli “Colora Pinocchio” e con le avventure del gatto e la volpe; a tutti i bambini sarà regalato un gadget di Pinocchio.

Ci sarà anche l’esibizione degli allievi dell’Accademia musicale di San Miniato Basso, l’esposizione di vespe vintage a cura dell’associazione Vespa Club San Miniato. Alle 15 (e alle 16.30) spettacolo di cantastorie d’attore e burattini in baracca: “Pinocchio il cantastorie” con Alessandro Gigli, direttore artistico di Mercantia Certaldo; alle 16 e alle 17 cooking show e degustazioni col tartufo bianco di San Miniato grazie allo chef Marco Nebbiai.

E’ inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra di pittura “Le Avventure di Pinocchio” e il museo dei pinocchi ritrovati. Per pranzare (dalle 12.30) e cenare (dalle 19.30) a disposizione c’è il “Ristorante Geppetto” (per prenotazioni 3478882514 e 0571937850) dove gustare tante specialità rigorosamente al tartufo.

"L'appuntamento di San Miniato Basso con il Tartufo al Pinocchio - spiega il sindaco Simone Giglioli - riscuote sempre un grande successo, grazie all'impegno della Casa culturale, del circolo Arci e della polisportiva di San Miniato Basso. Annuncio che la tipicità di questa location, ossia il Museo dei Pinocchio Ritrovati, con tutte le rappresentazioni dei Pinocchi che hanno preso il volo durante il Carnevale, entrerà a far parte della Rete museale di San Miniato".

“Vorrei fare i complimenti alla Casa Culturale, al circolo Arci e a tutti i volontari perché ogni anno assistiamo a un miglioramento costante sotto tutti i punti di vista: sociale, culturale, enogastronomico e non solo. E anche la loro attenzione alle giovani generazioni va rimarcata, perché propongono tante iniziative dal grande valore. Intanto noi proseguiamo il percorso di avvicinamento alla Mostra Mercato, che ormai è alle porte”, ha commentato Marzio Gabbanini, presidente di San Miniato Promozione.