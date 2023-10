Forza Italia replica ai comitati: "Raddoppio fondamentale, noi disponibili a discutere"

In ordine alle problematiche attinenti la tratta ferroviaria Siena-Firenze ed in particolare in riferimento al parere espresso sul punto dai "comitati per un altro raddoppio", ci corre l'obbligo di compiere alcune necessitate precisazioni.

Da parte degli scriventi, non è stato domandato di trasformare la Empoli-Siena in una linea ad alta velocità, bensì di trasformare Empoli in stazione dell'alta velocità. E quanto detto sulla scorta del fatto che, i relativi treni già ci passano.

Allo stesso modo non abbiamo mai sollecitato la magistratura competente a propendere per tesi alcuna, atteso che gli organi giudicanti svolgeranno il loro lavoro sulla scorta delle leggi vigenti, come è normale che sia.

Abbiamo viceversa precisato come le barriere antirumore, quelle moderne fatte con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, pannelli fonoisolanti in vetro stratificato antisfondamento e pannelli fonoassorbenti in lamiera di acciaio inox, si integrano perfettamente con il territorio e certamente non arrivano mai ad avere un'altezza di 7 metri

I nuovi treni ibridi "Blues" già circolanti sulla linea, se implementati, potrebbero circolare in prossimità dei centri abitati a batterie riducendo le emissioni, tutte le emissioni, in maniera prossima allo zero.

Il raddoppio della linea è invece fondamentale per garantire lo sviluppo di due aree, quella senese e quella dell'Empolese-Valdelsa, che non possono continuare ad avere un servizio ferroviario inadeguato.

Infine essendo espressione dell'opposizione ricordiamo che non spetta a noi trovare soluzioni ma bensì alle forze che hanno la responsabilità di governo. I comitati, è a queste ultime che debbono prioritariamente rivolgersi. Per quanto ci riguarda, massima disponibilità a discutere con tutti, nell'interesse esclusivo dei cittadini, se è quando una richiesta di questo tipo verrà concretamente formulata.

Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l'Unione dei Comuni del circondario)

Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite)