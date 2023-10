Garage in fiamme a Villa Campanile, evacuata famiglia

Incendio in un'abitazione di Villa Campanile, frazione di Castelfranco di Sotto al confine con Altopascio. Il fatto è accaduto attorno alle 15 di quest'oggi in via della Pace. Le fiamme sono partite da un garage dove c'era una bombola di gpl. Una famiglia è stata evacuata a scopo precauzionale.

Sul posto i vigili del fuoco da Castelfranco e da Cascina, i carabinieri e i sanitari inviati dal 118. Presente anche l'assessore Ilaria Duranti. Il sindaco Gabriele Toti è in contatto telefonico per monitorare l'evoluzione della vicenda. Al momento non ci sarebbero feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO