I 'Ghostbusters' fiorentini al cinema, pronto il debutto del film di Piccinini

Tutto pronto al ‘The Space Cinema Firenze’ a Novoli, all’interno del centro commerciale San Donato per la premier del film ‘Assault on Florence-A Ghostbuster Story’, in programma domani, 31 ottobre a partire dalle ore 20:30.

Poche ore e dunque sarà proiettata la pellicola che si ispira alla celebre saga cinematografica di Ivan Reitman, con una storia che ha visto le sue riprese fra il centro di Firenze, Signa, Pratolino e le Sieci, e alcune anche a Milano. ‘Assault on Florence-A Ghostbuster Story’ è un film autoprodotto, con attori tutti volontari ed il budget ricavato esclusivamente tramite donazioni, realizzato dall’associazione culturale Gens Florentiae, che ha sede in via Aretina a Firenze.

L’obiettivo del progetto cinematografico è nobile: raccogliere fondi per acquistare una macchina medicale per l’ospedale Meyer di Firenze.

Protagonisti del ‘fan film’, sono Marcello Sbigoli, Sergio Forconi, Renato Di Marcantonio, Pietro Canovai, Gabriel Gori e Ginevra Pagano, mentre la regia è di Matteo Piccinini.

La premiere del prossimo 31 ottobre che sarà presentata da Stefano Baragli, è già sold out in termini di prenotazione posti anche se rimangono ancora 25 tagliandi che di fatto sono tesseramenti associativi a Gens Florantiae, e saranno sottoscrivibili solo per chi si presenterà la sera stessa della prima proiezione, con alcune autorità che hanno già fatto sapere di voler essere presenti, fra cui Lara Fantoni della Città Metropolitana e Nicola Armentano in rappresentanza del Comune di Firenze, e con il sindaco Dario Nardella che potrebbe esserci se riuscirà a liberarsi da altri suoi impegni.

Presenti anche Leslie La Penna, attuale voce italiana di Bill Murray e Luca Graziani, doppiatore italiano celebre anche per aver doppiato il personaggio Helsinki nella serie Netflix "La casa di Carta", oltre molti associati di Ghostbusters Italia compreso il Presidente Massimo Maria Piana.

La serata della premier del prossimo 31 ottobre inizierà nella piazza di San Donato alle 20,30, con l’animazione dei ragazzi di Ghostbusters Italia e soprattutto il trionfale ingresso della macchina degli Acchiappafantasmi, la mitica ECTO-1B utilizzata nel film ispirato alla famosissima saga cinematografica e finora mai svelata.