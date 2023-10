Il Comune di Certaldo lancia il canale WhatsApp per le info utili

Il Comune di Certaldo sbarca su WhatsApp. Da oggi è infatti possibile iscriversi al nuovo canale e ricevere le notizie più importanti direttamente sull’app di messaggistica che, stando alle statistiche del 2022, vanta 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo.

Gli iscritti non possono rispondere direttamente agli aggiornamenti o inviare i messaggi agli amministratori del canale. Possono invece mostrare il loro interesse nel contenuto del canale, aggiungendo le reazioni tramite emoji o votando i sondaggi.

L’Amministrazione comunale condividerà gli aggiornamenti sul canale, che si trova in una parte separata dell’app lontano da chat e chiamate. La cronologia è disponibile per 30 giorni.

Le persone possono iscriversi al canale cliccando su questo link oppure navigando nell’apposita sezione della app.

Così come su Telegram, si può visitare un canale decidendo poi di seguirlo o meno. La distribuzione dei canali di WhatsApp è già iniziata, ma non è ancora disponibile per tutti.

"Questa nuova funzionalità, a differenza delle versioni precedenti, garantisce massima privacy poiché non richiede l'inserimento manuale dei contatti - spiega l'assessore con delega alla comunicazione, Jacopo Arrigoni -. Inoltre, essa offre una facilità di gestione che non aggiunge ulteriori oneri agli uffici comunali, consentendo al contempo di fornire informazioni più tempestive e mirate ai cittadini. Già molte altre organizzazioni ed enti stanno adottando questa tecnologia, e siamo convinti che possa rivelarsi uno strumento prezioso per rafforzare la nostra connessione con la comunità".

L'Amministrazione comunale di Certaldo, oltre ad essere presente sui canali social Facebook e Instagram, utilizza per la sua comunicazione anche l'app Municipium, grazie alla quale è possibile leggere le notizie divulgate dall'ente, ricevere notifiche push per gli aggiornamenti più importanti, visualizzare i livelli di allerta della Protezione civile e inviare segnalazioni su guasti o pericoli, in modo da avere un dialogo più diretto con il Comune.

