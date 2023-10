"L'eredità di Bruno Ciari", l'incontro a Certaldo nel centenario dalla nascita

A cento anni dalla nascita di Bruno Ciari, la Società Storica della Valdelsa e il Comune di Certaldo vogliono ricordare la sua figura di intellettuale e educatore e discutere delle eredità attuali della sua lezione. Malgrado la prematura scomparsa, Ciari ha lasciato una impronta decisiva nella cultura pedagogica italiana, in una fase di grande sviluppo del paese e di conquiste democratiche che trovavano proprio nella scuola il loro terreno di coltura. In che misura, nel contesto completamente diverso di oggi, sono ancora attuali le sue intuizioni su una didattica attiva, non gerarchica, strettamente legata al territorio e alla dimensione locale?

L'appuntamento con "Le eredità di Bruno Ciari. Scuola, cultura, territorio" è per sabato 4 novembre 2023, ore 16:30, al Macelli Public Space, in piazza dei Macelli a Certaldo. Dettagli, relatori e ospiti in locandina.