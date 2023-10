Lucca Comics, 3.500 cestini per tenere pulita l'area dentro le Mura

E’ uno sforzo importante quello che verrà compiuto da Sistema Ambiente per garantire la pulizia della città nell’ambito del Lucca Comics and Games 2023, che, come sempre, richiamerà centinaia di migliaia di presenze.

Nei giorni antecedenti alla manifestazione verranno posizionati circa 3500 cestini per la raccolta dei rifiuti all’interno delle mura e nelle vie di periferia interessate dalla manifestazione, comprese le strade e le piazze che saranno percorse dai pedoni arrivati con mezzi propri o mezzi pubblici.

Per gli addetti ai lavori saranno posizionati, oltre ad un cassone per gli imballaggi in materiali misti, presso il campo Balilla, anche diversi contenitori carrellati presso i punti ristoro ed i luoghi individuati per lo svolgimento della manifestazione come il Palazzetto, il Polo Fiere e via dicendo.

A partire da lunedì 30/10 saranno impiegati in entrambi i turni un autista con gruetta e 4 operatori per la raccolta dei rifiuti principalmente costituiti da imballaggi in carta ed imballaggi metallici presso gli stand in allestimento.

Per i parcheggi a gestione Metro sono previsti, oltre al posizionamento di un consistente numero di cestini gettacarte (circa 800), anche una pulizia straordinaria mediante spazzamento meccanizzato programmato.

Durante il periodo dell’evento per rimuovere la gran massa di rifiuti prodotti a causa della manifestazione che interessa spazi molto più vasti rispetto agli anni scorsi, saranno impiegate sul territorio squadre di operatori in aggiunta a quelle di normale impiego.

In particolare, con servizio in turno serale (22.00/6.20), si prevedono tre squadre ognuna formata da 14 operatori coordinate da tre assistenti, composte da 1 spazzatrice 6 mq e una da 4 mq con 12 operatori, per spazzamento e raccolta sacchi nelle strade del centro storico interessate alla manifestazione comprese le mura, la stazione, zona Polo Fiere, Palazzetto dello Sport ed il Campo Balilla.

Sempre con il medesimo orario (22.00/6.20) sarà effettuata anche la raccolta presso le isole fuori terra c.d. Garby con 5 operatori e 3 per raccolta delle utenze non domestiche del centro storico e le isole interrate con 2 operatori verranno vuotate con orario 4.00/10.20.

Durante lo svolgimento della manifestazione saranno impiegati 8 operatori su 2 turni (mattina e pomeriggio) per effettuare la vuotatura dei cestini e le postazioni straordinarie posizionate.

Il servizio porta a porta di periferia verrà effettuato regolarmente secondo il calendario vigente.

Sempre durante il periodo della manifestazione che coincide con la festività di Ognissanti verranno effettuate le pulizie dei cimiteri.

Sistema Ambiente ricorda alle utenze non domestiche ubicate nel Centro Storico di esporre il vetro esclusivamente mediante l’utilizzo dei contenitori carrellati forniti in comodato ed tutti i giorni dal 01/11 al 05/11 compreso in orario 17.40 – 24.00.

Per le altre frazioni oggetto di raccolta da calendario la raccolta avverrà la sera stessa del giorno di raccolta in orario 22.00-06.20. La raccolta del verde nel centro storico, prevista per il 1 novembre, è rinviata.

Fonte: Sistema Ambiente