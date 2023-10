In monopattino in Fi-Pi-Li, il video condiviso da Salvini: "Comportamenti pericolosi e incoscienti"

L'incauto conducente di un monopattino in Fi-Pi-Li, intorno a San Miniato, diventa il protagonista di un post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per ribadire l'importanza del nuovo Codice della Strada, in discussione in Parlamento.

Con un post sui suoi social, il segretario della Lega ha ricondiviso un video pubblicato su Welcome to Favelas dove dei giovani filmano un uomo in monopattino elettrico sulla Strada di Grande Circolazione, dove è vietato guidare mezzi che non siano auto, camion o moto sopra i 125 cc.

Salvini ha commentato: "Il testo del nuovo Codice della Strada è già in Parlamento. Spero che venga discusso e votato al più presto, perché certi comportamenti pericolosi e incoscienti non possono più essere tollerati.

Casco, assicurazione e targa per i monopattini, con divieto di utilizzo fuori dalle aree urbane".

Oltre a questi vincoli, nel testo si specifica che il limite di velocità di questi mezzi non deve essere superiore ai 50 km/h e che non possono essere parcheggiati sui marciapiedi a meno che non vi siano configurati specifici stalli dedicati.