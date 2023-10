"O Bella, ciao!", torna a Certaldo la serata solidale in memoria di Denise Latini

Un momento della passata edizione

Non chiamatelo spettacolo! Quello di venerdì 3 novembre alle 21 al Teatro Boccaccio di Certaldo, infatti, non sarà uno show ma un grande evento dedicato a Denise Latini, con aneddoti, interventi e tanta tanta musica.

"O Bella, ciao!" è ormai un appuntamento fisso che si presenta quest’anno con importanti novità per ricordare la certaldese, prematuramente scomparsa tre anni fa e da sempre attiva per i diritti dei lavoratori, che ha ricoperto importanti ruoli istituzionali a livello locale. Sul palco ci sarà l’immancabile accoppiata formata dalle due attrici d’eccezione, Katia Beni e Benedetta Giuntini, accompagnate questa volta al pianoforte dal musicista Emiliano Benassai.

Non solo, a differenza dell’anno precedente, le interpreti, qui in veste quasi di conduttrici, non presenteranno estratti dei loro lavori, ma accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio per celebrare Denise nel giorno che sarebbe stato quello del suo compleanno. Per l’evento, che ha richiesto loro una lunga preparazione e ricerca, hanno parlato con amici, parenti, colleghi e hanno setacciato i luoghi da lei frequentati per raccogliere tutti i particolari possibili. Non mancheranno le battute, i vecchi ricordi, i discorsi più significativi a livello politico e come avvocato, le canzoni di Vasco, di De Gregori, della Bandabardò.

Il ricavato della serata, con ingresso ad offerta libera, sarà devoluto alla École maternelle "Denise Latini" di Daga Dialaw, in Senegal. La scuola materna, che porta il nome di Denise, è stata realizzata grazie al suo lascito e alla caparbietà dei suoi cari, che si sono impegnati per dare vita al suo sogno e offrire un’opportunità di crescita ed emancipazione agli abitanti del piccolo villaggio, dove il tasso di istruzione è appena del 21%. Le attività educative sono condotte da insegnanti locali, coordinate da professionisti qualificati dell'associazione "I Bambini di Ornella", un'organizzazione che da molti anni opera in Senegal, soprattutto nel settore dell'istruzione.

Grazie alla raccolta fondi dello scorso anno, è stata data continuità al lavoro di insegnamento ed è stato acquistato un pulmino per le persone che educano e frequentano la scuola, che al momento vanta circa 40 bambini iscritti.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Circolo di Idee, in collaborazione con I Bambini di Ornella, ANPI Certaldo, Associazione Polis Certaldo, Auser Certaldo, Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo, SPI Cgil e Soci Unicoop Firenze con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo del Comune di Certaldo.

Non sono necessarie prenotazioni. Sarà possibile fare il biglietto direttamente sul posto.

Katia Beni e Benedetta Giuntini saranno nuovamente al Teatro Boccaccio per una serata molto diversa il 29 febbraio con "Diritti o rovesci ma pari!", spettacolo (questo sì!) che fa parte della stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa