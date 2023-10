Ognissanti, a Fucecchio fiera e mercato settimanale

Sarà un 1° novembre ricco di eventi a Fucecchio. In occasione della festività di Ognissanti, si svolgerà regolarmente il mercato settimanale in piazza XX settembre, dalle ore 8 alle 14. A questo si affiancherà il mercatino per le vie del centro, dalle ore 8 alle 20, che torna come da tradizione in occasione della fiera di novembre, oltre al luna park in piazza Aldo Moro. Si ricorda che le bancarelle per le vie del centro saranno presenti anche nei giorni 5, 7, 9, 11 e 12 novembre. Le modifiche alla viabilità sono consultabili sul sito del Comune di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa