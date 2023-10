Perquisito il Cas di Villamagna, trovati 11 grammi di hashish e condizioni igieniche carenti

Perquisito questa mattina il Cas di Villamagna. Sul posto i carabinieri di Firenze Oltrarno, supportati dai militari della C.I.O. del 6° Battaglione Toscana e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, su delegazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Durante il controllo avviato alle prime ore del mattino, finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e per le verifiche sulle condizioni igienico sanitarie della struttura, sono stati rinvenuti 11 grammi di hashish nascosti all'interno di un bagno comune, sequestrati dai militari. Verificati anche i documenti in possesso alla società che detiene la gestione del centro, dove sono accolti minori stranieri.

La perquisizione è stata estesa a tutte le pertinenze del centro anche con l'ausilio dei vigili del fuoco che hanno verificato tutto il sottotetto, e ha riguardato inoltre tutti i 28 minorenni trovati all'interno della struttura questa mattina. Intervenuti anche i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e il personale dell'ufficio igiene dell'Asl Toscana Centro, che hanno eseguito verifiche sulle condizioni igienico sanitarie della struttura apparse come comunicato, oltremodo carenti. Sull'attività ispettiva i Nas hanno formulato prescrizioni per la gestione del vitto mentre l'Asl, i cui accertamenti sono ancora in corso, relazionerà per la successiva adozione di eventuali provvedimenti.