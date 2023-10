Lite nel locale, sbatte sul bancone la mazza da baseball: paura in un pub di Empoli

È entrato in un pub di Empoli brandendo una mazza da baseball e causando panico tra i giovani avventori. È successo sabato 28 ottobre, in tarda sera, verso la mezzanotte. L'uomo poi si è allontanato dopo momenti di forte apprensione.

Il fatto è avvenuto in un locale in zona stazione a Empoli. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di lite in cui una persona in possesso di una mazza da baseball avrebbe sbattuto l'attrezzo sul bancone. Stando ai racconti dei giovani presenti, l'uomo in questione avrebbe cercato di colpire alcuni oggetti con la mazza. Gli avventori del pub si sarebbero impauriti anche per il rischio di venire colpiti.

L'uomo si è poi allontanato. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri non c'era e nonostante le successive ricerche non è stato rintracciato. Rimane però la forte paura di chi era presente. Così un giovane lettore: "Bisogna fare qualcosa per tutelare noi ragazzi, quando usciamo vogliamo essere sereni".