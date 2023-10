Scrittura creativa, il workshop alla libreria NessunDove

Domenica 5 novembre, dalle 15, la libreria NessunDove di Empoli in piazza Farinata degli Uberti, organizza un workshop di scrittura creativa. L'evento avrà la durata di 4 ore, la prenotazione è obbligatoria e il costo è di 35 euro.

"Workshop di scrittura creativa per imparare ad accendere le tue storie.

Le storie, ma anche l’arte e la poesia, nascono quando iniziamo a immaginare ciò che ancora non esiste: cose, oggetti, persone, addirittura mondi. Ma come fare per mettere in moto questo procedimento creativo e dare una spinta alla nostra immaginazione? Bisogna mettersi nella giusta disposizione d’animo e imparare ad essere molto ricettivi. L’ispirazione, infatti, non arriva da sola, non cala dal cielo. Bisogna creare le giuste condizioni perché ci venga a trovare imparando a riconoscerla. In poche parole, l’ispirazione va coltivata giorno dopo giorno e, per farlo, bisogna partire piantando dei semi. Ed è proprio quello che faremo in questo workshop: impareremo come rendere rigogliosa la nostra creatività facendo incontrare, scontrare e confliggere elementi anche distanti tra loro in maniera inusuale, creando degli "scollamenti" nel consueto, degli spostamenti capaci di generare una reazione a catena di pura creatività. Se, almeno una volta, vi siete chiesti "che cosa succederebbe se…" allora questo workshop fa per voi.

Faremo esercizi per stimolare la creatività, facendo ad esempio "mix and match" tra personaggi, romanzi e generi, usando i generi letterari per sviluppare una trama da uno spunto iniziale, faremo ricorso allo spostamento e alla associazione di idee, usando anche carte e collage".