Sicurezza stradale per i lavoratori Laika, accordo con Comune e Metrocittà sull'area di Ponterotto

Città Metropolitana, San Casciano e Laika hanno firmato un accordo per il miglioramento della viabilità Provinciale Sp 93 'Certaldese', a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di Laika Caravans e di tutto il polo industriale-artigianale del Ponterotto (San Casciano in Val di Pesa). Si è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di San Casciano in Val di Pesa, la sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di San Casciano in Val di Pesa e la Società Laika Caravans S.p.A, finalizzato al miglioramento della strada Provinciale Sp 93 'Certaldese' dove insiste l’area industriale del Ponterotto ed in particolare lo stabilimento Laika Caravans S.p.A. L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, André Miethe, amministratore delegato Laika Caravans S. p. A. e dal sindaco di San Casciano Roberto Ciappi. Alla presentazione del documento sono intervenuti anche il consigliere regionale Massimiliano Pescini e il consigliere politico Valerio Fabiani con delega alla gestione delle crisi aziendali e dei processi di reindustrializzazione.

"L'accordo che abbiamo sottoscritto - ha spiegato Dario Nardella, Sindaco della Città Metropolitana di Firenze - coniuga la necessità di garantire sicurezza sulle strade allo sviluppo di infrastrutture pensate in relazione alle domande del territorio, soprattutto alle esigenze occupazionali e alla mobilità dei lavoratori. In questa direzione ha lavorato la Metrocittà in questi anni in tutti i circondari del suo territorio e l'accordo di oggi ne è un'espressione significativa e tangibile".

Il documento prevede la realizzazione di un quadro di interventi nevralgici per rendere agevole, fluida e sicura la gestione del traffico in una delle aree produttive più rilevanti della Toscana, la zona del Ponterotto dove sono attivi complessivamente 1200 lavoratori e lavoratrici. Le opere pubbliche in questione sono la sistemazione dell’area di sosta esistente e la creazione di un nuovo parcheggio, la realizzazione di un percorso pedonale e la realizzazione di una via di collegamento tra via Etruria e via Lucciano.

Da quando, nel 2016, l’azienda Laika ha assunto la proprietà di uno stabilimento, situato in località Ponterotto, insediando nell’area industriale-artigianale di San Casciano la propria sede logistico-operativa, è aumentata visibilmente l’attività di produzione e in modo parallelo il dimensionamento occupazionale anche in virtù della ricollocazione e dell’assorbimento di alcuni dipendenti dello stabilimento Bekaert, collocato nel territorio del Comune di Figline Valdarno, entrato in crisi nel 2020 e oggetto dell’accordo tra Regione Toscana, i Comuni di San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle, le associazioni sindacali e Laika. Laika ha assorbito presso i propri siti aziendali di San Casciano e Barberino Tavarnelle parte del personale impiegato nello stabilimento Bekaert S.p.A. oggetto di chiusura.

Il potenziamento del ‘volume’ aziendale e il relativo peso specifico economico per l’intera regione, legato altresì alla crescita del personale, ha richiesto una riorganizzazione generale dell’assetto viabilistico nella località Ponterotto del Comune di San Casciano in Val di Pesa, mediante una ridefinizione dello schema stradale della Provinciale 93.

Nello specifico il quadro degli investimenti programmati ha previsto una spesa complessiva che è stata stimata in due milioni settecento settantamila (2.770.000/00) di cui un milione di euro sarà sostenuto da Laika, 500mila euro è l’importo finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze e 200mila euro è la somma che il Comune di San Casciano metterà a disposizione per la realizzazione delle opere. Quanto alla restante somma pari a euro 1.070.000,00 (un milione settantamila/00), da destinare alla realizzazione del Collegamento tra via Etruria e via Lucciano, il Comune di San Casciano si impegna a reperire risorse nell’ambito del protocollo d’intesa con la Regione Toscana.

Riepilogando, nello specifico, sono quattro gli interventi migliorativi della viabilità e dell’assetto della sosta

- un passaggio pedonale lungo la strada provinciale 93 (dal parcheggio pubblico antistante lo stabilimento Laika all’incrocio con via Lucciano), con attraversamenti pedonali per via Etruria e per via Lucciano;

- il rifacimento del parcheggio pubblico situato lungo la strada provinciale Certaldese, di fronte al civico n. 6,

- il collegamento tra via Etruria e via Lucciano;

- la sistemazione a parcheggio dell’area posta in via Lucciano a circa 180 metri dall’incrocio della stessa via con la strada provinciale 93, via Certaldese.

"L’investimento che grazie alla sottoscrizione di questo accordo – commenta il sindaco Roberto Ciappi - possiamo rendere concreto e attuabile a favore del mondo del lavoro chiantigiano ha un interesse ampio e collettivo proprio perché frutto di un’importantissima collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati che sancisce un percorso complesso iniziato qualche anno fa. L’obiettivo di tale operazione è creare e favorire le condizioni migliori in termini di sicurezza e gestione del traffico affinché lo sviluppo produttivo dell’azienda, risorsa economica tra le più rilevanti per l’intera area del Ponterotto, vada di pari passo con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori".

E’ stata affidata al Comune di San Casciano in Val di Pesa la predisposizione di tutti i livelli di progettazione e le attività connesse, tra cui l’affidamento dei lavori, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, la stipulazione dei contratti di appalto e la direzione dei lavori.

Soddisfatto del risultato anche André Miethe, amministratore delegato Laika Caravans S. p. A. che ha sottolineato “l’importanza del forte radicamento dell’azienda nel territorio, dell’elevata qualità del lavoro che si è potuta esprimere grazie alla creatività, alle competenze, al know how delle maestranze locali, fattori che hanno favorito la crescita economica e occupazionale di questa importante realtà produttiva”.

Una parte significativa degli interventi interessa la viabilità provinciale (SP 93) di collegamento tra la zona industriale di Sambuca Val di Pesa (nel Comune di Barberino Tavarnelle), la zona industriale di Ponterotto (nel Comune di San Casciano in Val di Pesa) e il capoluogo di San Casciano Val di Pesa.

"Si tratta di un accordo fondamentale per il nostro territorio, per le lavoratrici e i lavoratori di questo sito produttivo, – ribadisce il sindaco Ciappi - grazie al sostegno economico di Laika, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di San Casciano in Val di Pesa, con il supporto della Regione Toscana, riusciremo a realizzare tutte quelle opere ritenute da tempo necessarie e utili al miglioramento dell'intera area industriale e artigianale e non solo. Il documento rafforza il legame dell’azienda con il nostro territorio mettendo in sicurezza un luogo centrale per tutti noi".

"Quella di Laika a San Casciano è una bella storia di collaborazione fra impresa e istituzioni toscane – ha rimarcato il consigliere Valerio Fabiani - lo è fin dall'inizio e cioè dall'insediamento dell'azienda in questo territorio fino ad arrivare all'accordo di oggi su viabilità parcheggi, passando per un altro innovativo accordo cioè quello fatto insieme al sindacato con cui 60 lavoratori della ex Bekaert di Figline, dopo essere stati ingiustamente licenziati dalla multinazionale belga, hanno trovato qui una nuova occupazione".

"Interveniamo con la realizzazione di parcheggi e viabilità – ha aggiunto il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella – che interessano la strada Provinciale 93, una delle viabilità più importanti della zona del Chianti, siamo molto felici di contribuire con mezzo milione di euro in un gioco di squadra che ci porterà in tempi rapidi a realizzare queste opere e dare una mano all’azienda Laika che investe molto sulla qualità del sapere fare e che in questi anni ha dato tanti posti di lavoro risolvendo anche il problema degli operai della Bekaert di Figline, tutto questo a conferma del fatto che quando investiamo sulle infrastrutture favoriamo anche la buona occupazione".

Le opere contenute nell’accordo sono quasi del tutto progettate e parte di esse hanno già ottenuto l’approvazione degli enti preposti. Le prime saranno a breve messe a bando per la relativa realizzazione.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino