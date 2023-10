"SocializzAzione", al Circolo Arci di Vitolini iniziano le attività per i giovani

Grazie alla collaborazione con Circolo Arci Vitolini, La Casa di Francesco e Chiara di Vinci e La Casa di Bert'ina di Cerreto Guidi (comunità sanitarie per minori in gestione a "Il chicco di senape" e "La tenda d'elia"), prendono avvio oggi al Circolo Arci Vitolini le attività di SocializzAzione rivolte a ragazzi e ragazze presenti nelle strutture.

Tali azioni si inseriscono nel percorso di cura delle relazioni e della prossimità che lega tutte le attività previste all'interno del progetto "Wel.Com - welfare di comunità", finanziato dalla Regione Toscana all'interno del bando welfare 2023. Il progetto, che si sviluppa su tre aree di intervento (attività di inclusione sociale, sportelli di prossimità, percorsi per l'autonomia delle persone over 65), ci accompagnerà fino a fine del 2024 per continuare a costruire insieme azioni di cura delle nostre comunità.

Enti Partner: Arci Valdarno Inferiore, Associazione Medicea, Auser Cerreto Guidi, Auser Comprensoriale Valdarno Inferiore, Noi da Grandi, Associazione La Ruzzola, Circolo Arci Pagnana, Circolo Arci Vitolini, Circolo Arci Avvenire, Circolo Arci Ponte a Elsa, Circolo Arci La Catena, Associazione Abbracciami come partner.

Enti sostenitori del progetto: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Comune di San Miniato, Comune di Cerreto Guidi, Comune di Santa Croce sull’Arno, Comune di Empoli, Comune di Vinci, Coop. Il Piccolo principe, Uisp Empoli, Associazione Famiglie H, Associazione sportiva dilettantistica GAM, Amici di Nik, Creativondoro, Spazio Ipotetico.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa - Ufficio stampa