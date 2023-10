Sorpreso a spacciare in zona stazione a Pisa, arrestato

Arresto sabato sera a Pisa in zona stazione, dove sono intervenute più volanti della polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Due soggetti sono stati colti in flagranza di reato: un uomo, di origine senegalese con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato poiché trovato a spacciare e in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Il secondo, straniero regolare sul territorio nazionale, è stato segnalato per uso personale di stupefacenti. Questa mattina, a seguito del processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma.

Sempre questa mattina inoltre, le volanti della questura hanno sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti un cittadino filippino. L'uomo, fermato a bordo di una bicicletta in via Cattaneo, avrebbe assunto un comportamento refrattario e agitato verso gli agenti. Dal controllo, è stato trovato in possesso di metanfetamina.