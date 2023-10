Tartufesta Montaione, i 30 anni tra novità, gemellaggi e le primizie del territorio

Si è conclusa ieri la XXX edizione di TartuFesta a Montaione, manifestazione che celebra il tartufo bianco e le altre eccellenze del territorio, che ha registrato quest’anno un successo da record.

Un folto pubblico ha invaso la piazza principale del paese già durante l’Anteprima del sabato 28 ottobre, dove accanto ai birrifici artigianali, ai cocktail alla spina di Cosimo Neri e alle specialità gastronomiche a base di tartufo, si sono esibiti 16 artisti emergenti nell’evento OPENMIC.

Domenica 29 ottobre, clou della manifestazione, tutto il borgo e il viale Da Filicaia si sono riempiti di un pubblico numeroso e vario, proveniente da varie località della zona per assaporare le prelibatezze servite e vendute nei vari punti ristoro della festa e per apprezzare gli eventi che arricchivano il programma della giornata.

Il tartufo bianco, uno dei tesori di Montaione, è stato al centro della manifestazione: in piazza della Repubblica, all’interno di TartuRe è stato possibile acquistare il prodotto fresco, il cui aroma ha invaso il borgo per tutta la giornata; al Ristoro del tartufaio, gestito dall’associazione Borgoalto, è stato possibile pranzare con piatti a base di tartufo, e l’associazione La Racchetta ha proposto le caldarroste e il castagnaccio.

Grande apprezzamento per i prodotti tipici della Via dei Sapori, con le aziende agricole del territorio che hanno proposto vino, olio nuovo, formaggi, miele, zafferano, salumi e tanto altro.

Il Mercatino di arti e mestieri ha dato l’occasione di trovare oggetti unici e originali e i bambini hanno potuto divertirsi con i giochi in legno della tradizione del Giocabimbo.

Molti i partecipanti all’escursione trekking Tartuvalley che ha visto un folto gruppo di camminatori in esplorazione delle aree tartufigene del territorio montaionese, in particolare l’Area dell’alta Valle del Carfalo, e anche alle escursioni a cavallo del Gelsomino Ranch, previste nel fine settimana.

Con la conduzione di Francesca Pinochi, dopo il taglio del nastro alle ore 11 alla presenza della madrina Patrizia Rossetti, la giornata ha visto alternarsi la sfilata della Filarmonica G. Donizetti con le sue majorette e i cooking show sul palco centrale: il pubblico presente ha potuto seguire la preparazione da parte di rinomati chef di piatti a base di tartufo, offerti in degustazione. Michele Rinaldi del ristorante Il Castello di Castelfalfi ha presentato il suo panettone con uno zabaione al tartufo, Emanuele e Marlene, giovani chef di Manifattura Culinaria di Empoli, hanno proposto il loro cavolfiore con una salsa speciale profumata al tartufo e Loris Mozzini, maitre dell’Antica Villa il Casto di Bettole e del Castello di Modanella di Serre di Rapolano, in collaborazione con altri maitre dell’associazione AMIRA Siena-Chianciano, ha presentato alcuni piatti eseguiti alla piastra tra cui l’uovo Escoffier, il raviolo di carbonara e la crêpe Suzette con marron glacé, tutto aromatizzato al tartufo.

Non solo piatti ma anche l’AperiTartufo con un cocktail speciale, denominato il pastis di Montaione, è stato illustrato e preparato dai bartender Sandro Alfaroli e Valentino Donati, una proposta a quattro mani che ha sorpreso il pubblico della manifestazione.

Il Gran finale, dopo il saluto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha visto in piazza un’esibizione speciale dei musicisti e delle majorette della Filarmonica G. Donizetti, conclusa con un brindisi di auguri con tutto il pubblico presente per questo compleanno eccezionale.

Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, esprime così la sua soddisfazione: “Sono molto contento del successo di questa edizione di Tartufesta, un compleanno ricco di eventi, di novità, di occasioni per assaggiare tutte le eccellenze gastronomiche del nostro territorio, tra le quali il tartufo primeggia. Un ringraziamento speciale a Patrizia Rossetti,che ha ricoperto egregiamente il ruolo di madrina, e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ci ha onorato della sua presenza per un saluto nel finale della giornata. Tartufesta si conferma l’evento di spicco di Montaione, che attrae pubblico da tutta la regione e anima intensamente il nostro borgo in questo ultimo fine settimana di ottobre”.

Il sindaco ha iniziato la giornata di domenica 29 ottobre firmando il rinnovo del patto di gemellaggio con il comune francese di Montmerle-sur-Saône con il vice sindaco Jean-Sébastien Laurent, a distanza di cinque anni dalla prima firma, alla presenza dei comitati del gemellaggio dei due borghi, che hanno presentato i futuri progetti per rafforzare il legame tra le due comunità. Una delegazione francese ha animato uno degli stand della Via dei Sapori con vini e formaggi tipici del dipartimento dell’Ain.

Anche il vice sindaco Luca Belcari, uno dei protagonisti nell’organizzazione della manifestazione, esprime la sua soddisfazione per Tartufesta XXX edizione “Come ogni anno molti sono i soggetti che contribuiscono al successo di questo evento, l’esperienza trentennale ci ha fatto affinare nel tempo gli elementi che creano il mix che piace al pubblico, e ci tengo a ringraziare sentitamente tutte le associazioni locali che sono attori fondamentali e arricchiscono in maniera significativa il programma generale, in particolare Borgoalto Centro Commerciale Naturale, La Racchetta, l’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, ma anche la Misericordia di Montaione e tutte le altre che animano la festa con stand e iniziative: l’Avis Montaione, l’Auser Montaione, SPI-CGIL, la Bottega dell’arte di Villa Serena, Astro, canile Arca, gattile casa di Emma, gli Amici dell’Hospice di San Martino, l’ispettorato micologico dell’Asl Toscana Centro e tutti gli esercizi commerciali. Inoltre un ringraziamento speciale va a tutto lo staff comunale che si impegna per la realizzazione dell’evento con spirito di collaborazione. Sarà difficile ripetere il successo di questa XXX edizione ma ci proveremo anche per il 2024!”.

Info: pagina Facebook: www.facebook.com/TartufestaMontaione oppure Ufficio informazioni turistiche Comune di Montaione 0571699255