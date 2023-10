Use-Cecina, torna un classico della palla a spicchi

Ci saranno da salutare tanti vecchi amici ma, soprattutto, ci sarà da godersela a 360 gradi perché la partita che mercoledì alle 18 attende l’Use Computer Gross al Pala Sammontana ha tante di quelle letture che la rendono bella ed affascinante comunque la si guardi. L’avversario è Cecina e basterebbe questo per rispolverare i ricordi di partite calde, lottate, incerte, attese. Poi si guarda la classifica ed ecco che si nota come sia anche e soprattutto lo scontro fra due squadre attualmente al comando ed infine si guarda al roster avversario e si nota come non manchino i vecchi amici.

Senza voler togliere niente a nessuno il primo da abbracciare è Andrea Da Prato a cui si deve, fra le altre cose, quello stendardo appeso al soffitto per ricordare la Coppa Italia del 2007. Un nome inciso nella storia della nostra società per quanto ha saputo fare sulla panchina biancorossa e la cui presenza scatena sempre tanti, piacevoli ricordi. Ci sono poi Cosimo Corbinelli, allenatore delle giovanili e della prima squadra e Lorenzo Turini che qui, a dirla tutta, non è che ebbe una gran fortuna ma che resta comunque un ex oltre che, soprattutto, un ragazzo di gran talento (per capirci domenica ne ha messi 28).

Chiusa la parentesi amarcord eccoci al presente, da leggere non prima di aver detto qualcosa sul passato recente, ovvero la prima sconfitta rimediata sabato sera a Quarrata. “Vittoria meritata di Quarrata e complimenti a loro – attacca coach Luca Valentino - dopo una partenza forte, il grande carico di falli ci ha fatto fare un passo indietro in difesa facendoci subire penetrazioni facili e rimbalzi offensivi che hanno dato fiducia ai nostri avversari. L'assenza di cambi si è fatta sentire nel finale, in una partita in cui non abbiamo praticamente mai fatto canestro dall'arco. Succede, ma comunque sarebbe andata siamo già con la testa a mercoledì in una partita difficilissima con una squadra costruita per fare un campionato di vertice”. “Cecina – prosegue – è la squadra a mio avviso più strutturata del girone composta da giocatori d'esperienza con tanti punti nelle mani, coinvolti in campo da un Bruni capace sempre di fare la differenza e allenata da Andrea Da Prato che, dopo molti anni, fa piacere ritrovare sul parquet. Lui è il primo capo-allenatore che ho avuto e quindi una persona molto importante per me. Pedroni, Pistillo, Turini e Mazzantini compongono il pacchetto esterni che comprende punti fisicità e pericolosità dall'arco. Dentro l'area Milojevic e Pistolesi sono lunghi capaci di correre il campo e di garantire densità in difesa e rimbalzi. Sarà una sfida stimolante sotto tutti i punti di vista ed il fatto di vivere ancora una situazione deficitaria d'organico dovrà solo alimentare la voglia di compattarci ancora di più provando a competere per quaranta minuti ed avere eventualmente lucidità ed energie nel finale per portare i due punti a casa”.

Sì, pare proprio un Use-Cecina di qualche anno fa, di quelle da non perdere. Ci si vede al palazzetto.

Fonte: Use Basket Empoli