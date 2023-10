Viaggi sostenibili, Antonio Di Guida ospite dell'evento Arci a Petroio

Dopo il successo del primo evento dedicato alla cucina sostenibile al Circolo Arci di Stibbio, il progetto ”Giovani.com - Comunità ecosostenibili” va avanti con il secondo incontro venerdì 3 novembre al Circolo Arci di Petroio a Vinci, proseguendo azioni e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale e della partecipazione dei giovani

Quello di venerdì sarà il secondo dei tre eventi che si sono concentrati su temi condivisi: cucina, viaggi e moda sostenibile con la presenza di giovani esperti del territorio a guidare i partecipanti.

L’appuntamento di venerdì 3 novembre sarà appunto dedicato al tema dei viaggi sostenibili, a partire da riflessioni condivise e sempre più preoccupanti.

Il turismo dei nostri tempi è diventato sempre più “mordi e fuggi”, con viaggi di pochissimi giorni in cui si concentrano necessariamente indigestioni di monumenti, panorami e rotte classiche, in cui orde di turisti occupano città che cominciano a perdere identità, in cui la storia e le tradizioni sono stritolate in pacchetti “usa e getta” a scapito dei territori e di chi li abita quotidianamente.

Diventa necessario quindi indicare e proporre modi alternativi di viaggiare per avere un impatto diverso sul pianeta, per godersi in maniera “slow” paesaggi e itinerari lontani dalla massa turistica, per apprezzare e tessere relazioni con i territori e con gli abitanti del luogo. Vogliamo cominciare a parlarne e a suggerire soluzioni proprio in questo appuntamento di venerdì 3 novembre con Antonio Di Guida, esperto di viaggi in solitaria e scrittore “on the road” che racconterà le sue sperienze in Africa, Asia e Iran in sella alla sua bicicletta.

Sarà l’occasione per confrontarsi con l’autore su modalità, difficoltà e vantaggi di una scelta che tende ad anteporre le relazioni umane, il rispetto del territorio e degli abitanti, a un turismo di sfruttamento delle risorse del pianeta e dei territori.

A seguire illustrazione di una piattaforma on line per il turismo sostenibile che fa bene al territorio e all’ambiente.

"Giovani.com-comunità ecosostenibili" è Il progetto, realizzato da Arci Valdarno Inferiore APS in collaborazione con Arci Empolese Valdelsa APS grazie al bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire - 2023” a valere sul progetto “Generazione Giovanisì” promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con la presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. All’interno del progetto sono stati coinvolti alcuni Circoli Arci del territorio dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore.

Dall’esperienza acquisita in questo percorso formativo, il progetto intende realizzare una guida cartacea sulle buone pratiche in tema ambientale rivolte a tutti i cittadini e ai circoli Arci, che con messaggi chiari sappia dare veloci consigli per fare bene all’ambiente e al portafoglio, sia che si tratti di piccoli trucchi per risparmiare su consumi e non sprecare acqua o altri beni comuni, sia che sia la di scelta di cibi a km 0 con ricette svuota frigorifero o che invece sia l’individuazione di mete lontane dal turismo di massa con trucchi per impattare il meno possibile sul nostro pianeta

La data del terzo e ultimo incontro, dop il 3 novembre, sarà domenica 19 novembre, ore 18,00 Circolo Arci Torre Giulia San Romano – Moda e riuso- Pensare sostenibile

Gli incontri sono tutti gratuiti

Fonte: Arci Empolese Valdelsa