Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili in campo nel weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Inizia con la sconfitta casalinga per mano della Fides Montevarchi l’avventura dei ragazzi di Alessandro Gemmi, che al PalaBetti si arrendono sul punteggio di 63-76. Una gara che i gialloblu amministrano fino a metà della terza frazione, salvo poi subire il break degli ospiti che ribalta completamente la sfida. Ottimo, infatti, l’approccio castellano che, in un primo quarto con gli attacchi protagonisti, chiude la frazione sul 29-22. Nel secondo periodo grande equilibrio, con i gialloblu che riescono a difendere il vantaggio accumulato andando al riposo lungo sul 43-36. Nella ripresa, però, la Fides cambia passo e fa valere la propria fisicità nel pitturato, piazzando un pesante break a cavallo tra la terza e la quarta frazione che indirizza la gara. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 53-57, nella frazione finale gli ospiti allungano e amministrano fino al 40′.

Prossimo impegno lunedì 6 novembre alle 21 sul parquet della Sancat.

ABC CASTELFIORENTINO – FIDES MONTEVARCHI 63-76

Tabellino: Damiani 6, Calvisi 13, Lilli 12, Rosi 16, Marchetti 3, Fabrizzi 4, Viviani 4, Ticciati 5, Merlini ne, Pucci ne, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 29-22, 14-14, 10-21, 10-19

Under 17 Eccellenza

Tornano alla vittoria i ragazzi di Alessandro Gemmi che espugnano il parquet della Juve Pontedera per 67-76. Nella gara che segna il ritorno in panchina di Aldo Filomeno, al rientro dopo il lungo periodo di riabilitazione seguito all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, i gialloblu indirizzano la sfida nella quarta frazione, dopo tre parziali giocati sul punto a punto. Con Zecchi e Borghesi sugli scudi (rispettivamente 21 e 22 punti), l’Abc mette la testa avanti al 10′ chiudendo la prima frazione sul +4 (14-18), ma i padroni di casa restano incollati e al riposo lungo il tabellone segna 36-38. Un equilibrio che prosegue anche al ritorno in campo, con le due squadre che viaggiano a braccetto fino alla terza sirena (53-56), preludio al break decisivo che nella frazione finale permette ai gialloblu di mettere i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno mercoledì 1 novembre alle 11.30 al PalaBetti contro il Basket Cecina.

JUVE PONTEDERA – ABC CASTELFIORENTINO 67-76

Tabellino: Ticciati 14, Baldi ne, Zecchi 21, Carzoli 2, Ciulli 3, Iacopini 3, Bufalini, Agbegninou 4, Leti, Vallerani 7, Filomeno ne, Borghesi 22. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 14-18, 22-19, 17-19, 14-20

Under 17 Silver

Inizia in salita l’avventura dei ragazzi di Claudio Calvani, con il Costone Siena che all’esordio espugna il PalaBetti per 51-65. Dopo un primo quarto giocato sul botta e risposta (11-14 al 10′), gli ospiti allungano nella seconda frazione andando negli spogliatoi sul +9 (19-28). Al rientro dall’intervallo, guidati da Bini in fase offensiva (21 realizzati), i gialloblu cercano di tenere aperta la sfida, ma i senesi mantengono il controllo e allargano la forbice fino al 37-51 su cui si va al terzo riposo. Un vantaggio che, in una quarta frazione giocata in perfetto equilibrio, il Costone amministra e difende fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 4 novembre alle 16 sul parquet del Valdelsa Basket.

ABC CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 51-65

Tabellino: Bini 21, Altamore 3, Crisafi 6, Jelassi 4, Barlabà 3, Ricci 1, Giglioli 8, Macalindong 3, Kamberaj 2, Garbetti, Beshaj, Fiorentini. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-14, 8-14, 18-23, 14-14

Under 15 Eccellenza

Altro giro e altra vittoria per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che sul parquet del Valdelsa Basket fanno la voce grossa chiudendo la pratica sul 59-70. Dopo un inizio in sordina, con la squadra di casa che guida i giochi alla prima sirena (14-11), i gialloblu cambiano marcia nel secondo parziale, quando alzano l’intensità in difesa e piazzano un break di 9-23 che incanala la sfida (23-34 all’intervallo). Nella seconda parte, con Matteini top scorer gialloblu (21 realizzati), l’Abc resta in controllo e, dopo il passaggio al 30′ sul 40-50, nell’ultima frazione amministra il vantaggio fino alla sirena.

Prossimo impegno giovedì 2 novembre, alle 19.30, quando al PalaBetti arriverà il Basket Golfo dei Poeti.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 59-70

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 21, Rosi 6, Pacini 8, Dimiccoli 14, Fedeli 13, Simoncini, Zampacavllo, Costantini 8, Di Carlo ne, Poggesi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 14-11, 9-23, 17-16, 19-20

Under 14 Femminile

Prima partita della primissima avventura in un campionato federale quella delle ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti cedono il passo alla più esperta formazione del Ficeclum Fucecchio. Un esordio in salita, come da pronostico, per la neonata formazione gialloblu, formatasi quest’anno grazie all’unione di atlete nate negli anni 2010, 2011 e 2012, che domenica per la prima volta ha affrontato una partita ufficiale. Un percorso, quello nel campionato Under 14, che servirà in primis a far crescere un gruppo che con grande passione, costanza ed impegno, sta iniziando la propria avventura nel settore giovanile, e che rappresenta il futuro del basket femminile a Castelfiorentino.

Prossimo impegno domenica 5 novembre, alle 19.30, sul parquet della Firenze Academy.

BASKET CASTELFIORENTINO – FICECLUM FUCECCHIO 15-110

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Jahelezi M., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini, Panzani. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa