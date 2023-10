Abc volta pagina, alla ricerca dei due punti in casa dell'Arezzo

Mercoledì 1 novembre Abc Solettificio Manetti attesa dallo Scuola Basket Arezzo per la sesta giornata di serie B Interregionale.

E’ già tempo di tornare in campo per l’Abc Solettificio Manetti che domani, mercoledì 1 novembre, si appresta a far visita allo Scuola Basket Arezzo per la sesta giornata di serie B Interregionale, nonchè secondo dei tre impegni a distanza ravvicinata (arbitri Corso di Pisa, Marinaro di Cascina). Ad appena tre giorni di distanza dalla sconfitta casalinga rimediata per mano dell’Etrusca San Miniato, i ragazzi di Walter Angiolini si preparano a far visita alla formazione di coach Marco Evangelisti, reduce dal ko sul parquet dello Spezia Basket Club (84-74), che naviga a quota 4 punti grazie alle vittorie conquistate ai danni di Virtus Siena e Pallacanestro Sestri.

“Andiamo ad Arezzo con la volontà di fare un passo in avanti rispetto a queste prime cinque partite – spiega il vice coach Alessandro Mostardi -, con lo sguardo sempre rivolto a quei primi due punti che stiamo ancora inseguendo. Sappiamo che non sarà semplice, sia per la qualità dell’avversario sia per i nostri problemi di infermeria, ma dovremo riuscire a tenere alte l’attenzione e l’intensità per tutti i 40 minuti, cercando di limitare al massimo i cali di concentrazione”.

Un roster, quello aretino, che alle conferme dei protagonisti della promozione in serie B, ovvero i vari Fornara, Giommetti, Pelucchini, Provenzal, Rossi, Terrosi e Toia, ha affiancato in estate cinque importanti innesti. A partire da due ritorni, quelli dell’ala Stefano Calzini, rientrato ad Arezzo dopo due anni trascorsi tra Guelfo Basket e Grifo Imola, e dell’esterno serbo Dimitrije Jankovic, che ad Arezzo ha esordito nel suo primo anno in Italia ed ha fatto ritorno dopo l’ultima stagione a Tortona, nella quale ha ottenuto la promozione in serie B con il Derthona Lab ed ha preso parte al campionato Under 19 Eccellenza, raggiungendo la semifinale della Next Gen Cup. Tra le fila degli esterni si è poi aggiunto il classe 2003 Andrea Zocca, lo scorso anno in serie B alla Pallacanestro Vicenza, mentre il reparto lunghi si è rinforzato grazie agli arrivi di Ettore Semprini, figlio d’arte classe 2001, ex Rimini e Teramo al piano di sopra, e Gianmarco Iannicelli, classe 2002, reduce dall’ultima stagione alla Fortitudo Messina in C Gold.

Fonte: Abc Castelfiorentino