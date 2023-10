Al parco con i superalcolici, invece di essere a scuola

Dei ragazzi fra i 16 e i 17 anni sono stati sorpresi dentro il Parco del Pionta a bere superalcolici, in orario scolastico.

I minori sono stati sorpresi dagli agenti della polizia municipale - nel giro in città per rendere sicura la viglia di Ognissanti - e subito dopo affidati ai rispettivi genitori.

Adesso le indagini si sono spostate su un supermercato della zona per accertare se in quel negozio i minori hanno potuto acquista indisturbati i superalcolici.