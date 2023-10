Assorbenti gratis nel kit benessere, la risposta alla Tampon Tax arriva dalla VoipVoice

Un bonus sotto forma di kit benessere e igiene per i dipendenti della VoipVoice di Montelupo Fiorentino. L'azienda del settore comunicazioni torna a far parlare di sé dopo la notizia del contratto a tempo indeterminato per una dipendente che aveva annunciato di essere in gravidanza. Il fondatore dell'azienda Simone Terreni ha raccontato di aver messo a disposizione gratuitamente un kit per la cura personale, per uomini e per donne. Proprio per loro sono stati scelti, oltre a salviette, cotton fioc e deodoranti, anche gli assorbenti, e sembra che l'iniziativa sia stata molto apprezzata.

"Passiamo molte ore a Lavoro. È importante che le persone si possano sentire a casa e avere le loro comodità anche in ufficio. Cerchiamo di far sì che tutti possano sentirsi al meglio durante la giornata lavorativa. È un piccolo benefit, una coccola. Non ha un costo eccessivo. Ma per noi ha un grande significato. Specialmente in questo periodo dove sembra che l’iva sull’igiene intima femminile (la cosiddetta Tampon Tax) andrà ad aumentare", commenta sui social Terreni.