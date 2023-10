Auto sotto un bilico, incidente a San Miniato. Prognosi riservata per il conducente

Un'Audi A1 si è scontrata contro il bilico di un camion, finendo sotto il mezzo pesante. Il fatto è successo ieri sera in via Guerrazzi nella frazione della Catena a San Miniato poco dopo le 22.

Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri, l'auto era guidata da un 47enne e si è schiantato con la fiancata del mezzo pesante che stava facendo manovra per entrare nel parcheggio del supermercato Eurospin. Il conducente è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Empoli. Al momento è in prognosi riservata. Sorte migliore per la passeggera, che è stata poi dimessa dal pronto soccorso.

Sul posto i carabinieri della compagnia di San Miniato, i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, le ambulanze della Misericordia di San Miniato Basso e della Pubblica assistenza di Fucecchio. In quelle ore una forte pioggia si stava abbattendo sul comprensorio del cuoio, è possibile che la limitata visibilità o le condizioni dell'asfalto abbiano contribuito a causare l'incidente.