Camminando Insieme, Buongiorno Empoli scrive il programma elettorale con i cittadini

Un appuntamento per stabilire il programma elettorale con Buongiorno Empoli, la lista di sinistra, si presenterà in coalizione alle prossime amministrative del 2024. L'appuntamento è per sabato 4 novembre dalle 16 alla Vela Margherita Hack di Avane. La presentazione dell'evento è stata fatta oggi alla presenza dei consiglieri comunali Leonardo Masi e Beatrice Cioni, con l'aiuto dei sostenitori Dario Torrigiani e dell'ex sindaco di Empoli Varis Rossi.

Nonostante il quadro delle alleanze e il nome del candidato sindaco siano ancora obiettivi lontani ("verrà annunciato a inizio 2024", commentano gli esponenti), ad oggi c'è tempo per un'iniziativa che vuole cogliere il contributo dei cittadini su temi importanti e dirimenti per il futuro di Empoli.

"L'esperienza di Buongiorno Empoli è cominciata nel 2019 e non c'è motivo di accantonarla - spiega Masi -, con questo evento vogliamo riportare il dibattito su temi per i quali c'è stato del mancato ascolto da parte dell'amministrazione comunale. Un esempio quello del raddoppio ferroviario, dove i residenti di Granaiolo hanno appreso le cose dai giornali mentre la giunta sapeva già dei progetti".

E allora di cosa si parlerà alla Vela? Della multiutility e dei servizi pubblici (sarà possibile votare per il referendum comunale richiesto da Trasparenza per Empoli), della mobilità sostenibile, del verde pubblico contro lo sfruttamento di suolo, della sanità da riportare sul territorio con efficienza. E ancora: lavoro, edilizia pubblica e privata, partecipazione, politiche sociali, lotta alla mafia per non avere un altro caso Keu.

"Sappiamo che non ci sono soluzioni semplici per problemi complessi - commenta Cioni - ma dall'ascolto e dal confronto ci saranno soluzioni migliori. Il programma è importante e se viene modificato poi deve essere ridiscusso con i cittadini. Così non è stato a Empoli dove il Pd aveva come temi quello della ripubblicizzazione del servizio idrico ma che poi la sindaca Barnini ha deciso di poter cambiare senza passare dai cittadini".