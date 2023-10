Cedro del Libano crolla in strada per il maltempo a Colle Val d'Elsa

Un grosso cedro del Libano di un giardino privato è caduto su via Volterrana questa mattina alle ore 11. Proprio di fronte alla Scuola Media Arnolfo di Cambio, il grosso cedro è stato sradicato dal forte vento ed ha invaso entrambi le carteggiate con il tronco e la chioma, travolgendo e il muro di cinta del resede privato dove era cresciuto fino a dimensioni notevolissime.

"Questa mattina è stata sfiorata veramente una tragedia tenendo conto dell'ora e del luogo dove è successo il crollo dell'albero – sottolinea il sindaco Alessandro Donati. - Si ripropone il tema della manutenzione e della eventuale rimozione di alberi ad alto fusto, anche nelle proprietà private, che purtroppo mettono a rischio l'incolumità dei cittadini".

Solo per una fortunata coincidenza in quel momento non passavano automezzi. Immediato l'intervenuto tempestivo del Cantiere Comunale e della Polizia Municipale che ha permesso di rimuovere la massa che ostruiva la strada ripristinando la viabilità e limitando al minimo i disagi. Sono intervenuti sul luogo anche i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi del caso.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa