Empoli e Piemme Auto, binomio da campioni: consegnata a Rebecca Corsi la CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey 390cv

Empoli Fc e Piemme Auto - CUPRA Garage è il binomio vincente. Da una parte una squadra che porta avanti il nome di una città, dall'altra un'Azienda che fa conoscere Empoli ovunque.

E una colonna dell'Empoli come Rebecca Corsi non poteva che scegliere Piemme Auto - da 30 anni Concessionaria Ufficiale CUPRA, SEAT e Škoda - per guidare un'auto da sogno.

La vice presidente e amministratrice delegata degli azzurri ha ritirato un esemplare unico. Nella mattinata di martedì 31 ottobre Rebecca Corsi ha potuto mettere le mani sulla CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey 390cv, un'auto incredibile.

Il perfetto connubio tra sportività e emozioni ha preso corpo nel CUPRA Garage di via Lucchese al civico 223. Ovvero lì dove si avverano i sogni, un po' come succede al Castellani...

Si tratta di una vettura prodotta in versione limitata, tanto che in tutto il pianeta sono presenti solamente 999 esemplari di questa CUPRA.

Rebecca Corsi guiderà la numero 960, consegnatale dal titolare della concessionaria Massimiliano Mechetti.

Piemme Auto e Tuscania Auto, Concessionarie Ufficiali CUPRA, SEAT e Škoda, operano dal 1993 nel settore dell’automotive, con sedi a Empoli ed a Lucca. Inizia la sua avventura con il brand Škoda e nel corso degli anni cresce guadagnandosi spazio nel mercato e considerazione all’interno del Gruppo Volkswagen, che li invita a rappresentarli anche per il brand SEAT ed infine, nel recente passato, per il brand CUPRA.

Proprio quest’ultimo è il fiore all’occhiello della Concessionaria, un marchio che ne arricchisce l’offerta di automobili ad alte performance dedicate ad una clientela che fa della sportività e della qualità i driver per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Nei saloni Piemme Auto e Tuscania Auto ci sono uomini e donne che con grande passione e cura, servono persone che si aspettano un servizio, una soluzione, una risposta di qualità. E anche stavolta è stato così.

Rebecca Corsi ha potuto fare affidamento su un grande staff!