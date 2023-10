Detenuti irregolari in Italia, espulsi dal carcere di Pisa e Volterra torneranno in patria

Espulsi due detenuti delle carceri di Volterra e Pisa per il rimpatrio nelle loro terre d'origine. La questura di Pisa ha disposto l'espulsione in primis di un un trentenne georgiano condannato per reati contro il patrimonio e recluso nel carcere 'Don Bosco' di Pisa. E' stato trasferito il 24 ottobre all'aeroporto di Bergamo dove è stato imbarcato su un volo diretto nel suo paese d'origine.

In seconda battuta è venuto il turno, il 30 ottobre, di un marocchino condannato per gravi reati contro la persona e detenuto a Volterra. Gli agenti lo hanno accompagnato al Cpr di Milano dove verrà poi rimpatriato.