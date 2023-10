Economia circolare e impianti, l'approfondimento sul trimestrale di Alia

Interviste, approfondimenti, storie, contributi di manager, comunicatori, accademici ed esperti, oltre a un viaggio nella Toscana dell’economia circolare, dove innovazione, investimenti e tecnologia affiancano le competenze e i territori. È il secondo numero di TOC, il magazine della Toscana circolare e sostenibile, da oggi in distribuzione nella sua versione cartacea di 76 pagine e anche online.

La cover story del nuovo numero ruota attorno a un’approfondita inchiesta sul Piano dell’economia circolare in Toscana e sulla situazione impiantistica regionale, con preziosi contributi tecnici e il punto di vista di autorevoli interlocutori: il presidente degli industriali toscani, Maurizio Bigazzi e quello di Legambiente nazionale, Stefano Ciafani, ma anche le riflessioni del direttore di Cispel Andrea Sbandati e di Antonio Massarutto, economista e fra i maggiori esperti di regolazione in queste materie.

Sono 23 gli articoli pubblicati nel magazine, con 10 interviste a opinion leader, rappresentanti delle istituzioni, personaggi pubblici, per raccontare le possibili declinazioni della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, ma anche della moda e degli stili di vita, con l’obiettivo di stimolare la riflessione e il dibattito su questi temi anche oltre i confini della Toscana.

Tra i protagonisti di questo secondo numero il Viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica, Vannia Gava, che accende i riflettori sull’agenda istituzionale dei prossimi mesi e sugli ambiziosi obiettivi di circolarità e sostenibilità su cui il Governo è impegnato. Medesimo impegno di cui si rende protagonista la principale associazione di rappresentanza delle utilities italiane, come illustra in modo efficace il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini. Il direttore generale di Ispra, Maria Siclari, evidenzia invece come il Pnrr possa colmare il gap impiantistico nazionale a fianco della promozione di comportamenti virtuosi e della riduzione della produzione dei rifiuti, mentre Andrea Guerrini, membro del collegio Arera e presidente di Wareg, ricorda quali sono i nuovi compiti attribuiti all’autorità dalle politiche del Green Deal europeo e dall’evoluzione normativa.

E ancora, sfogliando Toc, è possibile leggere interviste a sindaci toscani (Montecatini Terme, Scandicci e Arezzo) che raccontano progetti e modelli virtuosi dei rispettivi territori, oltre ad un focus su quanto la sostenibilità impatta sulla rete, dagli influencer al mondo della moda. Infine, il magazine approfondisce progetti, iniziative e campagne di comunicazione realizzate da Alia, compreso un aggiornamento del progetto di aggregazione avviato dalla Multiutility con le voci e le analisi di Lorenzo Perra, Alberto Irace, Nicola Ciolini, Francesco Macrì e Nicola Perini. In chiusura, prima di alcuni consigli di lettura, l’analisi su comunicazione e sostenibilità affidata alla professoressa Stefani Romenti, docente di comunicazione strategica e sostenibilità all’università Iulm di Milano.

Si conferma, in questo modo, il dinamismo di un progetto editoriale che ha l’obiettivo di costruire giorno dopo giorno una nuova identità comune, analizzare modelli, fare rete con le migliori esperienze e competenze, promuovere alleanze, offrire uno strumento di informazione, ascolto e condivisione per i cittadini e per l’ampio ventaglio degli stakeholder di Alia e della Multiutility Toscana.

Direttore editoriale e responsabile della testata è Giuseppe Meduri, giornalista iscritto all’Ordine e responsabile relazioni esterne della Multiutility. Numerosi i collaboratori esterni che hanno partecipato alla stesura del secondo numero. Advisor editoriale è la società Core, specializzata in progetti editoriali e di comunicazione corporate. È possibile consultare la versione online della rivista all’indirizzo www.tocmagazine.it. Pillole video, interviste, articoli e approfondimenti saranno disponibili sui profili social dedicati (Instagram e Linkedin).

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa