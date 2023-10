Elezioni Certaldo, il Pd lancia l'avvocato Giovanni Campatelli come successore di Cucini

Il gruppo dirigente locale del Partito democratico di Certaldo nelle ultime settimane ha avviato un percorso di incontro ed ascolto, volto alla definizione del profilo ideale da ricercare nella scelta del candidato sindaco.

La segreteria del partito, dopo una riflessione che ha coinvolto anche l'attuale amministrazione, ha proposto all'assemblea comunale la candidatura di Giovanni Campatelli, noto avvocato certaldese, già consigliere comunale e presidente del Consiglio durante la legislatura di Rosalba Spini. L'assemblea si è espressa all'unanimità.

"Giovanni si è reso disponibile e siamo veramente soddisfatti di questa candidatura - afferma Lorenzo Calvetti , segretario del Pd di Certaldo -. Dopo varie analisi abbiamo condiviso che una candidatura civica fosse utile per ampliare il più possibile l'elettorato del centro sinistra, in grado di attirare quella parte di elettorato che guarda a noi con concreto o potenziale interesse. Questo messaggio di grande apertura ed al tempo stesso di grande tenuta del partito si è ritenuto potesse essere raggiunto al meglio individuando una figura esterna al partito, ma al tempo stesso assolutamente vicina, riconoscibile e riconducibile in termini di orientamento politico e di elettorato Pd, capace conseguentemente una rappresentanza allargata rispetto al perimetro del partito democratico e del suo simbolo. L'alto gradimento che la candidatura ha ottenuto nella nostra consultazione ci ha confermato di essere sulla strada giusta. Il voto unanime di ieri in assemblea ha suggerito la scelta. Le sfide da affrontare sono tante e siamo certi che Campatelli darà uno sguardo di ampio respiro al nostro paese".

"Sono molto onorato per questa grande dimostrazione di stima - dichiara emozionato Campatelli -, sono stato scelto come candidato alla massima carica del paese mi rende veramente molto orgoglioso. Da certaldese da sempre, metto volentieri a disposizione della collettività la mia professionalità e la mia esperienza di amministratore locale. Il nostro programma, in sintonia e continuità con l'operato del sindaco e della giunta uscente, spero di poter portare al Certaldo miglioramenti e renderla ancora più attraente sia dal punto di vista turistico che commerciale. Se sarò eletto vorrei che i certaldesi fossero ancora più orgogliosi di vivere in una delle più belle realtà della Toscana".

Chi è Giovanni Campatelli

Giovanni Campatelli è nato a Livorno il 27 dicembre 1955. Ha sempre vissuto a Certaldo, paese in cui la famiglia Campatelli è radicata da oltre otto generazioni. Conseguita la maturità classica presso il liceo Virgilio di Empoli, ha proseguito gli studi e si è laureato in giurisprudenza presso l'università di Siena con il massimo dei voti e la lode. È stato ufficiale di complemento dell'Arma dei Carabinieri. Congedatosi nell'ottobre 1980 con il grado di tenente ha poi conseguito il grado di Capitano nel 1990 dopo un periodo di servizio effettivo prestato presso la Compagnia Trionfale di Roma.

È stato Magistrato Onorario dal 1983 al 1990 e come Vice Pretore Onorario ha retto per lungo tempo la Pretura di Castelfiorentino, durante i periodi in cui la Pretura stata priva del magistrato titolare. Come professionista ha lavorato ininterrottamente, fino dalla sua iscrizione all'Albo degli avvocati nel 1982, prevalentemente nel settore civile, in particolare come avvocato del lavoro fiduciario degli Uffici Vertenze della Cgil di Empoli, Certaldo e Castelfiorentino.

Nel 2022 è stato insignito dall'Ordine degli Avvocati di Firenze dell'onorificenza della medaglia d'oro per i 40 anni di onorata carriera. Politicamente nasce socialista e come rappresentante del Partito Socialista, in cui ha militato fino agli ultimi anni del liceo, è stato eletto consigliere comunale a Certaldo agli inizi degli anni novanta. Ha poi aderito ai Democratici di sinistra e successivamente è stato consigliere comunale nell'ultimo anno di mandato del sindaco Rosalba Spini, per poi essere nuovamente eletto consigliere comunale nel quinquennio successivo (2004-2009), durante il quale è stato anche Presidente del consiglio comunale.

E' sposato con Emanuela e ha due figli, Alessandro e Chiara Benedetta e tre nipoti che adora. Hobby: corsa, trekking e soprattutto scacchi, gioco nel quale continua a svolgere attività agonistica con il titolo di prima categoria nazionale, che ha conseguito nel 2010.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa