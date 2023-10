I cani della municipale Viola e Sirio trovano l'hashish alle Cascine

Continuano le attività di contrasto dello spaccio di droga da parte della polizia municipale di Firenze. La settimana scorsa Viola e Sirio, due dei tre cani del nucleo cinofilo, in due operazioni distinte hanno scovato oltre 40 grammi di hashish. Il primo intervento è avvenuto in zona Fortezza da Basso. Durante un controllo di routine Sirio, ha segnalato agli agenti la presenza di sostanze nascoste in una delle fioriere in prossimità della fermata tranviaria Fallaci. Si trattava di un involucro di materiale plastico contenente 3 frammenti di hashish del peso complessivo di oltre 27 grammi.

Il secondo intervento ha visto invece Viola in azione nel Parco delle Cascine. Nell’aiuola nei pressi della fermata della tramvia sono stati rinvenuti 2 frammenti di hashish per poco più di 13 grammi. La sostanza stupefacenti è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa