Il Miglior Olio extravergine di oliva da agricoltura biologica è Toscano, lo dice Flos Olei 2024

Uno dei prodotti simbolo della nostra agricoltura. Un alimento esportato in ogni angolo del mondo. Un riconoscimento prestigioso, che pone la nostra regione nell'elite della filiera alimentare.

La Toscana si colloca in pole position per aver prodotto il miglior Olio extravergine di Oliva da agricoltura Biologica. A renderlo noto è Flos Olei 2024, la guida internazionale di riferimento per le produzioni olearie di tutto il mondo, curata da Marco Oreggia e Laura Marinelli. La guida esce in tre versioni, ognuna in doppia lingua per un totale di quattro lingue, italiano-inglese, italiano-spagnolo ed italiano cinese. Flos Olei recensisce le migliori 500 realtà olivicole ogni dodici mesi. Tutti gli anni la guida curata da Marco Oreggia e Laura Marinelli segnala le migliori 500 realtà olivicole produttive a livello mondiale fra emisfero Nord ed emisfero Sud, per un totale di 56. La guida pubblica la “The Best”, ovvero una lista di venti aziende alle quali viene assegnato un premio specifico di qualità declinato in varie categorie: miglior evo dell’anno, azienda dell’anno, miglior olio biologico dell’anno. “Ricevo questo premio a cui ci tengo molto per svariati motivi. Il percorso personale di crescita come produttore di olio di qualità si è elevato negli anni” dice Filippo Alampi, imprenditore agricolo di prima generazione e proprietario dell’azienda. Quest’anno è proprio la Fattoria Ramerino ad essere insignita del premio come miglior Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica. Un’azienda nata nel 2000 a Bagno a Ripoli che dopo tre anni è stata certificata azienda Bio.

Dal 2015 è un susseguirsi di premi, fino ad arrivare a quello attuale. “In quasi 15 anni di conoscenza ho visto Filippo Alampi compiere uno straordinario percorso di crescita, trasformandosi da giovane appassionato e assetato di conoscenza a imprenditore lungimirante e capace di autocritica - afferma Laura Marinelli - Lo contraddistinguono tenacia, perfezionismo e, dote oggi assai rara, pazienza se il suo talento emerge subito, già nei primi anni di partecipazione a Flos Olei, e lo dimostrano i premi che riguardano i vari ambiti della filiera. Nelle ultime sei edizioni della guida ha compiuto passi da gigante, raggiungendo, con il punteggio di 99/100, le falde dell’Olimpo”. Sin dalla prima edizione della guida Flos Olei, nel 2010 l’azienda ha inviato i propri olii al panel di assaggio e da allora è stato un percorso di crescita continuo. “La gamma di extravergini, tutti da Agricoltura Biologica, proposta da Fattoria Ramerino è molto interessante e dimostra, per la sua completezza, la maturità di percorso raggiunta da quest’azienda. - dichiara Marcon Oreggia - Comprende infatti due etichette monocultivar “Ramerino”, Frantoio e Moraiolo, e due “Guadagnòlo” che si diversificano per intensità di fruttato: Dulcis, dal carattere più delicato, e Primus, più vigoroso. Il nostro panel premia l’Extravergine Guadagnòlo Primus, perfetto interprete della tradizione toscana: deciso e avvolgente, riccamente vegetale, con note balsamiche di rosmarino e menta e spiccata mandorla in chiusura.” I prodotti della Fattoria Ramerino sono acquistabili tramite il sito www.fattoriaramerino.it.

Fonte: Ufficio stampa