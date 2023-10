Investita 16enne in centro a Montelupo, traffico bloccato per Capraia

Una giovane di 16 anni è stata investita alle 7.45 circa di questa mattina in via Roma a Montelupo Fiorentino, di fronte al torrente Pesa. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli per il trasferimento della giovane in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli. La strada è stata chiusa per i rilievi del caso e, vista l'ora di punta, si sono formate lunghe code da e per Capraia Fiorentina, vista la vicinanza con il ponte sull'Arno. A dare le informazioni in merito è stato il sindaco di Montelupo Paolo Masetti.