Libera Università, dal 3 novembre tornano “Gli aperitivi del venerdì”

Tornano dal 3 novembre 2023 gli “Aperitivi del venerdì” organizzati da Auser Scandicci Odv in collaborazione con il Comune di Scandicci, ogni due venerdì alle 18 nella sede dell’associazione in via IV novembre 13 a Scandicci.

L'Aperitivo del Venerdì è una conferenza organizzata all'interno del programma della Libera Università di Scandicci. I temi spaziano dall'arte alla storia, dalla letteratura alla scienza e sono trattati da esperti e studiosi tra i più qualificati.

Ogni due venerdì alle ore 18 a partire da venerdì 3 novembre 2023 (costo 10 euro comprendente l’aperitivo), solo su prenotazione dalle ore 9 alle 12 fino al giovedì antecedente la conferenza e fino ad esaurimento posti al numero 055 755188.

Di seguito il programma.

3 novembre 2023 Marco Gamannossi con “Artusi: uno scienziato in cucina nella Firenze dell'Ottocento”.

17 novembre 2023 Mirko Tondi con “Francesco Nuti, il genio fragile”.

1° dicembre 2023 Regola d'Arte con “Pillole di surrealismo”.

15 dicembre 2023 Stefano Corazzini con "Cerca Trova: Leonardo da Vinci e la Battaglia di Anghiari”.

12 gennaio 2024 Omar Filippi con “I greci e il velo sulle cose: da Talete a Democrito”.

26 gennaio 2024 Riccio, Cammelli, Vegni con “Musica & Cinema: la musica da vedere (canzoni e musica dal vivo)”

9 febbraio 2024 Mario Piccioli in “Chimica & Bugie”.

23 febbraio 2024 Riccio e Fornara con “Firenze a teatro: personaggi e storie dello spettacolo dal medioevo ai giorni nostri”.

15 marzo 2024 Valeria E. Russo con “Ranieri Bustelli: il mago dei maghi”.

29 marzo 2024 Alberto Malesci con “I fiori di Bach”.

5 aprile 2024 Marco Gamannossi con “Medioevo e Rinascimento: continuità o discontinuità?”.

Fonte: Comune di Scandicci, ufficio stampa