Lupi Santa Croce pronti al primo infrasettimanale contro Ravenna

Dopo la recente sconfitta subita a Prata di Pordenone lo scorso sabato, la Kemas Lamipel non si può permettere il lusso di soffermarsi troppo sull’incontro in terra friulana, ma è invece determinata a concentrarsi interamente sulla prossima sfida.

Mercoledì 1° novembre, in occasione del primo turno infrasettimanale del campionato di serie A2, i Lupi Santa Croce torneranno tra le mura amiche del PalaParenti per sfidare la Consar Ravenna di coach Marco Bonitta.

Le prime tre partite del campionato non hanno sorriso alla squadra guidata da Coach Bulleri ma l’atteggiamento e il gioco espresso nei campi di Pordenone e Aversa hanno registrato una crescita importante tra le fila dei biancorossi. Adesso è necessario trovare il modo di capitalizzare e raccogliee punti per una classifica che vede i Lupi ancora fermi a quota 0. Quale migliore occasione per centrare la prima vittoria, dunque, se non di fronte al caloroso pubblico di casa?

I romagnoli hanno messo a segno la prima vittoria proprio nell’ultimo turno: un risultato netto, tra le mura amiche, contro la Libertas Cantú. Arriveranno a Santa Croce con l’obiettivo di dare continuità alla recente prestazione. Nella gara in oggetto Bonitta ha schierato Mancini al palleggio con Bovolenta opposto, Orioli e Panciocco in posto quattro, capitan Mengozzi e Bartalucci al centro, con Goi libero: un 6+1 con molti giovani promettenti e nel giro della nazionale.

Si prospetta dunque una sfida avvincente con in palio 3 punti pesanti per entrambe le formazioni. Le due squadre si sono già sfidate in preseason, in un allenamento congiunto vinto dai Lupi, ma, come ha voluto sottolineare coach Bulleri nella conferenza stampa di avvicinamento al match, quella del preseason e questa del campionato sono due sfide completamente diverse.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni, sia del coach che del centrale Pardo Mati, altro protagonista della conferenza tenuta nella “press zone” del Pala Parenti:

Michele Bulleri: “Sia noi che Ravenna siamo squadre molto diverse da quelle di un mese fa. La partita cui si fa riferimento, l’allenamento congiunto, ha veramente poco da dire. Dopo una sconfitta a me piace rigiocare subito, hai meno tempo per pensare agli aspetti negativi. Torniamo tra le mura amiche, dovremo cercare di fare punti a tutti i costi”.

Pardo Mati: “Secondo me siamo abbastanza vicini ad una svolta. Nonostante l’importante assenza di capitan Colli, siamo riusciti a lottare alla pari sul campo di una squadra forte come Prata. L’inizio del campionato è stato complicato ma lascia anche intravedere potenzialità: se continuiamo a giocare come nelle ultime gare i risultati arriveranno”.

Arbitri dell’incontro: Grassia Luca, Turtù Marco

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Consar Ravenna: 1 Mengozzi Stefano, 2 Chiella Leonardo, 6 Panciocco Marco Rocco, 7 Bovolenta Alessandro, 8 Arasomwan Martins, 9 Bartolucci Filippo, 10 Goi Riccardo, 11 Mancini Filippo, 14 Orioli Mattia, 16 Russo Antonino, 17 Feri Jan, 18 Grottoli Lorenzo, 24 Menichini Lorenzo, 77 Falardeau Evan.

Fonte: Kemas Lamipel Santa Croce