Marcia Insieme contro l'odio a Fucecchio, lo Shalom aderisce

Il Movimento Shalom aderisce alla Marcia promossa dal comitato per i diritti umani Nuovo umanesimo, inorridito per gli scenari di guerra in espansione con possibili estensioni mondiali.

La marcia alla quale sono invitati tutti i cittadini sarà eloquente espressione dell'unica possibilità per un futuro che è quella di vivere insieme in tutte le storie e diversità senza spezzettare la terra per meschini interessi.

La marcia con i flambeaux, mano nella mano, indica che i dissidi si risolvono intorno ad un tavolo e con la forza della ragione e del diritto di ognuno.

Percorreremo insieme i luoghi simbolo della Città di Fucecchio, piazza La Vergine e il Poggio con l’antica Abbazia per dire forte: Le Armi vanno bandite dalla faccia della terra e le menti e i capitali investiti per le scuole , gli ospedali le fabbriche e i trattori....

Il contributo alla pace sarà la presenza delle famiglie unite, delle associazioni, degli enti e di tutti i cittadini per dire da oggi sciopero dalle televisione e dei mezzi social, veicoli incontrollabili e spesso falsi dei peggiori istinti bestiali di cui l'uomo sia capace.

Ci ritroveremo venerdì 3 novembre alla ore 18,30 in piazza la Vergine a Fucecchio per concludere sul Poggio Salamartano alle 19,30.

Fonte: Movimento Shalom Onlus