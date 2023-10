Una palestra da 200 posti a Coverciano, la visita al cantiere

Una palestra da duecento posti per pallacanestro e pallavolo, dotata di un’area verde di circa 4500 metri quadrati. La nuova struttura, realizzata secondo i principi della bioedilizia e dalla massima efficienza energetica, sorgerà in via del Mezzetta grazie ad un investimento dell'amministrazione comunale di oltre 3milioni euro euro (400mila euro arriveranno dalla Ragione Toscana, grazie ai fondi regionali Fsc).

Questa mattina la visita al cantiere con il sindaco Dario Nardella, il presidente della Toscana Eugenio Giani, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, l'assessora all'educazione Sara Funaro e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

L’area dove sorgerà la nuova palestra, di proprietà della Città Metropolitana, fa parte del polo di istruzione superiore Peano-Gramsci-Saffi. La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale (che avrà una superficie di 1400 metri quadrati) da destinarsi alle attività sportive a supporto del polo di istruzione superiore e che risponda alle esigenze del territorio per le attività dei campionati agonistici della pallacanestro e della pallavolo. La Città Metropolitana e il Comune stanno formalizzando un accordo che prevede, a fronte della realizzazione a cura e spese di quest'ultimo della nuova palestra, l’utilizzo gratuito da parte dell’amministrazione comunale per un periodo di anni commisurato all’entità dell’investimento.

"La palestra migliorerà e potenzierà tutto il sistema di impianti sportivi nel quartiere di Campo di Marte , peraltro qui molto sviluppato - ha dichiarato il sindaco Nardella -. Se Firenze è ai primi posti in Italia per indice di sportività è perchè l'amministrazione comunale investe tantissimo sugli impianti per le diverse discipline. Continueremo a farlo perchè pensiamo non solo ai giovani, ma anche ai meno giovani e perchè investire sullo sport significa investire sulla sanità. Un euro impiegato nello sport fa risparmiare tre euro sulla sanità, perchè tiene le persone in salute".

“Abbiamo contribuito con circa 400 mila euro alla realizzazione dell’intervento del Comune di Firenze che si pone come qualificante per la promozione dello sport nel rapporto con la scuola, con l’importante spazio per disabili e l'attenzione alle nuove tecnologie costruttive come la bioedilizia e all'efficienza energetica. La nuova palestra finanziata, per quanto riguarda il contributo regionale, con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, è uno degli interventi con cui la Regione sostiene le iniziative degli enti locali per avvicinare lo sport ai cittadini e promuovere stili di vita sani". Così il presidente Eugenio Giani.

“In pochi anni – ha sottolineato l'assessore Guccione – l'amministrazione comunale ha sostenuto una mole importante di interventi nell'impiantistica sportiva. La nuova palestra di via del Mezzetta sarà un punto di riferimento per tutto il Quartiere. È un impianto che abbassa i costi, perché studiato con dei sistemi a risparmio energetico, una struttura che va a cercare di favorire i giovani, gli studenti e chi vorrà intraprendere delle attività. Sarà a disposizione della popolazione per le esigenze sportive e di tempo libero".

La nuova palestra, con spazio di attività sportiva adeguato alle dimensioni di un campo di basket regolamentare, sarà completata con i locali di supporto per l’attività sportiva e per le manifestazioni di pubblico spettacolo. Gli accessi alla palestra saranno differenziati per pubblico ed atleti e saranno realizzati, per la parte sportiva, tre spogliatoi per atleti e due spogliatoi arbitri, con servizi igienici e docce con le dotazioni previste da normativa sportiva, una infermeria e due locali per uffici; per la zona spettatori sono previsti i servizi igienici dimensionati per l’accessibilità e una zona di ingresso con area ristoro. Nella parte opposta all’accesso del pubblico saranno collocati i locali tecnici e di servizio.

Tutti gli impianti saranno improntati al massimo contenimento dei fabbisogni energetici ed orientati all’utilizzo di energie rinnovabili in grado di ottenere una certificazione energetica in classe elevata. L’obiettivo è di realizzare strutture il più possibile autosufficienti riducendo all’essenziale l’acquisto di fonti energetiche ed idriche esterne con la possibilità di sostanziali risparmi nel riscaldamento, nel condizionamento estivo, nel consumo di acqua potabile e nell’illuminazione, oltre che puntare all’importante risultato della riduzione e rilascio in atmosfera di anidride carbonica.