Il Pd di San Gimignano ricorda Fabrizio Tozzi, una targa in memoria alla moglie Carla

Mercoledì sera, in una sala gremita di persone, il PD sangimignanese ha ricordato Fabrizio Tozzi, consigliere di quartiere recentemente e prematuramente scomparso, con la consegna di una targa in sua memoria alla moglie Carla.

"È stato un momento molto partecipato e ricco di emozioni per la nostra comunità politica - dichiarano Niccolò Guicciardini Segretario dell'Unione Comunale e Gianni Bartalini Segretario del Circolo Santa Chiara-Santa Lucia-Castel San Gimignano -. Non sono mancati attimi di commozione da parte dei presenti, ma non poteva che essere così parlando di Fabrizio, fondatore convinto del PD nel 2007 e da sempre iscritto e militante impegnato all’interno del partito con grande umiltà, instancabile passione e dedizione, senza mai ricercare ruoli per sé stesso, ma con spirito di autentico servizio verso la nostra comunità politica. È stato anche membro dell’Assemblea regionale del Pd durante la segreteria di Simona Bonafè, che ha voluto testimoniare la sua vicinanza anche in questa occasione. Ricordare la figura e l’operato di Fabrizio ci ha consentito di dire 'grazie' ad una persona che si è sempre spesa con abnegazione e altruismo per il proprio partito nel quale ha sempre creduto a prescindere dal Segretario nazionale di turno, ed è anche questo uno degli insegnamenti più belli per tutti noi, assieme al suo grande impegno per tutta la comunità di Santa Lucia e di San Gimignano."

Fonte: Pd San Gimignano