Ponte Calamandrei tra Empoli e Sovigliana: cambia la viabilità a novembre

Con apposita ordinanza della Città Metropolitana di Firenze è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, fino al prossimo giovedì 30 novembre, in orario 8/17.Il provvedimento di limitazione della circolazione veicolare sul ponte, che si trova lungo la strada provinciale n.128 "Tangenziale Ovest Empoli", si è si è reso necessario al fine di effettuare una serie di indagini sull'impalcato, indispensabili per condurre le verifiche accurate di tipo strutturale, imposte dalle recenti linee guida ministeriali sulla sicurezza dei ponti. Il transito pedonale verrà invece garantito per tutta la durata delle operazioni.

Occorrono quattro settimane perchè le indagini saranno molte e consisteranno in prelievi di carote di calcestruzzo, rilievi delle armature di precompressione, rilievi delle armature lente di travi, traversi e solette; prelievi di barre d'armature, saggi in soletta, prove su pile e spalle.

Il senso unico alternato si è reso necessario perchè le indagini saranno effettuate su "by-bridge", cioè un tipo speciale di piattaforma aerea che, stazionando su una delle due corsie veicolari del ponte, consentirà di accostare gli operatori al sottoponte, scavalcandolo dall'alto verso il basso mediante l'ausilio di un braccio "in negativo".

Inoltre, per garantire le dovute condizioni di sicurezza sia agli utenti della strada che agli operatori specializzati, è necessario che le operazioni descritte, peraltro da certificare secondo rigidi protocolli tecnici, si svolgano in orario diurno.

Per questo motivo non è stato possibile organizzare le attività in orario notturno, cosa che solitamente accade per l'esecuzione di molti lavori stradali, come è stato fatto qualche mese fa, proprio sul medesimo ponte, per la sostituzione dei giunti di dilatazione termica, o come sarà fatto entro l'anno, sempre sul medesimo ponte e in orario notturno, per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Rifacimento già finanziato ma che per essere eseguito dovrà attendere che le indagini si siano concluse.