Premiata la vincitrice del concorso dedicato a Molière

È Greta Pini la vincitrice del concorso “Molière e una rilettura del Malato immaginario”, dedicato alle studentesse e agli studenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze, che si sono cimentati in una rilettura in chiave moderna dei temi presenti nell’opera del grande commediografo francese.

La premiazione si è svolta ieri nell'Aula Magna dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna teatrale "Su il sipario! La medicina in scena!", alla presenza dell'assessora all'Università del Comune di Firenze Elisabetta Meucci.

La studentessa, autrice di un podcast, ha vinto – secondo le motivazioni della giuria – grazie a “un elaborato originale in cui l'attenzione per il testo fonte si coniuga con la capacità tecnica e creativa, grazie all'utilizzo di diverse forme espressive”. Il concorso è stato ideato dall’Unità di ricerca interdipartimentale “Letteratura, Medicina e Scienze”, dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica e di Lettere e Filosofia dell’Ateneo fiorentino. Il premio, pari a 500 euro, è stato offerto da Donatella Lippi, docente di Storia della Medicina e Medical Humanities Unifi, e dall’Associazione Amici Istituto Francese di Firenze.

Fonte: Ufficio stampa