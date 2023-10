Rally di Scandicci, Mattia Zanin sarà in gara con una Gr Yaris versione 'trofeo'

Una nuova esperienza, quella che NDM Tecno si prepara a vivere questo fine settimana, alla prima edizione del Rally di Scandicci-Colli Fiorentini, in provincia di Firenze.

La squadra di Massarosa che fa capo a Leonardo Bertolucci parteciperà alla competizione in provincia di Firenze con quella che sarà una delle grandi “news” dell’elenco iscritti e certamente una delle notizie più interessanti di questo ultimo scorcio di stagione.

Il Team gestirà una Toyota GR Yaris, versione “Cup” la quale verrà affidata al giovane trevigiano Mattia Zanin, in coppia con Fabio Pizzol, per un’iniziativa organizzata dalla Concessionaria Toyota di Firenze Bi Auto, con la quale NDM Tecno ha una importante collaborazione.

Zanin e Pizzol hanno già collaborato con intensità, con NDM Tecno, e quando la scelta del pilota che doveva guidare la vettura “delle due ellissi” in gara a Scandicci non vi è stato dubbio, scegliendo appunto il 22enne pilota di Conegliano, segnalato come uno dei migliori esponenti della “linea verde” del rallismo italiano, quest’anno sesto nella classifica “junior” del Campionato Europeo, al suo esordio.

La gara sarà tutta da scoprire così come anche la vettura, per Zanin e Pizzol, certamente le loro indicazioni saranno importanti da segnare come esperienza sul lavoro intorno alla vettura.

I concorrenti si troveranno ad affrontare un percorso in ampia parte inedito ma che rispolvera anche la tradizione. E’ la tradizione del Rally Impruneta, che negli anni ottanta e inizio novanta era una delle gare simbolo in Toscana e non solo. Le sfide saranno distribuite su due giorni. Il percorso, punteggiato da 10 Prove Speciali, nel dettaglio due per tre volte, due per due volte avrà un totale di 61,420 chilometri di distanza competitiva sui 289,960 del percorso complessivo. Partenza sabato 4 novembre alle ore 15,30 da Piazza della Resistenza a Scandicci per la disputa delle prime due prove speciali, poi riordino notturno e altri otto tratti competitivi da correre domenica 5 novembre, seguite dall’arrivo finale, sempre a Scandicci dalle ore 18,01.

FABIO SOLITRO A PODIO NELLA FINALE DI COPPA ITALIA

Ha centrato il podio di categoria Rally5, Fabio Solitro, alla finale della Coppa Italia Titolo di Cassino, lo scorso fine settimana. Il 24enne foggiano di Vieste, dopo la conquista del titolo di categoria, del titolo under 25 nella Coppa Rally di Zona 5, in coppia con Alberto Porzio ha chiuso il classico cerchio di una stagione di alto livello con il terzo posto di categoria. Un finale degno di nota, per Solitro, il quale si è impegnato in un ampio programma organizzato sia in gare su asfalto che su fondo sterrato, proprio per contribuire alla propria crescita tecnica.