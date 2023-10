Savino Del Bene Volley: sfida alle campionesse del Conegliano

Non una semplice partita, del resto non può esserlo quando la rivale di turno è la formazione più forte del mondo, quando la squadra contro la quale confrontarsi è la dominatrice degli ultimi anni della pallavolo italiana e internazionale.

Quella di mercoledì 1 novembre non sarà quindi una sfida come le altre e non solo perché andrà in scena durante il primo turno infrasettimanale della stagione della Serie A1 di pallavolo femminile.

La partita che attende la Savino Del Bene Volley è infatti lo scontro con la Prosecco DOC Imoco Volley.

La sfida con le Pantere Venete, in programma alle ore 20.30 a Palazzo Wanny, sarà il big match del quinto turno del massimo campionato italiano di volley, con le ragazze di coach Barbolini che misureranno le loro ambizioni contro una Conegliano che, nella passata stagione, ha vinto il Campionato del Mondo per club, il campionato italiano, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

EX E PRECEDENTI

Due le ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Prosecco DOC Imoco Volley, si tratta di:

Isabelle Haak, opposto svedese classe '99, ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019.

Marina Lubian, centrale classe '00, ha militato nella Savino Del Bene Scandicci per tre stagioni.

Nella formazione di coach Barbolini invece non sono presenti ex giocatrici di Conegliano.

Quello di questo fine settimana sarà il ventottesimo confronto ufficiale tra i confini italiani, mentre considerando anche le quattro sfide europee, quello di domenica sarà il trentaduesimo confronto assoluto. La Savino Del Bene Volley e la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano si sono infatti confrontate anche in CEV Champions League.

Nella stagione 2018-2019 le due formazioni si affrontarono due volte all'interno delle gare valide per il girone D, con Conegliano che vinse il match d'andata 3-2 e la Savino Del Bene Scandicci che si impose con lo stesso risultato nel match di ritorno. Nella stagione 2020-2021 invece Scandicci e Conegliano incrociarono il loro cammino nei quarti di finale. Ad imporsi fu Conegliano che si aggiudico la gara d'andata per 3-2 e l'incontro di ritorno per 3-0.

Il bilancio dei precedenti in ambito italiano è ad oggi favorevole alla Prosecco DOC Imoco Conegliano, in grado di aggiudicarsi 22 vittorie contro le 5 imposizioni della Savino Del Bene Scandicci.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Penso che anche questo anno Conegliano parta da favorita. Sono la squadra che vince da cinque anni consecutivi, ma anche la squadra che ha cambiato meno a livello di organico e che dunque non ha bisogno dei tempi di adattamento che occorrono a noi o ad una formazione come Milano. Mercoledì mi aspetto una partita difficilissima e complicata. Dovremo giocarcela al meglio, sono sicuro che ci sarà un bellissimo pubblico. Sono partite che ci servono anche per testare a che punto siamo, noi sappiamo di essere indietro, come è normale che sia, però abbiamo già giocato il derby, la sfida con Busto, poi le gare con Milano e Casalmaggiore, ad oggi abbiamo 10 punti e per adesso dobbiamo essere contenti della nostra classifica”

LE AVVERSARIE

Una nuova annata di successi tra i confini italiani per la Prosecco DOC Imoco Conegliano, che nella passata stagione ha conquistato Campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Dominatrice assoluta del volley tricolore, nelle ultime cinque stagioni la formazione veneta ha vinto il campionato e la Supercoppa per cinque volte consecutive, mentre per quattro volte ha conquistato la Coppa Italia.

Il dominio di Conegliano non si è arrestato alle competizioni nazionali e se nella scorsa stagione le Pantere si sono fermate ai quarti di finale della Champions League, venendo eliminata dalle turche del Fenerbahçe, nel Mondiale per Club disputato nel dicembre 2022 Conegliano si è imposta in finale sulle turche del VakıfBank e così facendo ha conquistato per la seconda volta il titolo di miglior squadra al mondo.

In questa stagione l'Imoco Volley ha ripreso da dove aveva lasciato, confermandosi anche in questa annata come una delle favorite per lo Scudetto. Dopo le prime tre giornate di campionato infatti le venete sono ancora imbattute, dato che hanno superato in successione Itas Trentino, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri.

Nel fine settimana appena trascorso la Prosecco DOC Imoco Conegliano ha alzato al cielo un nuovo trofeo, sabato 28 ottobre infatti la formazione veneta si è imposta al Modigliani Forum di Livorno, dove ha superato per 3-1 l'Allianz Vero Volley Milano nel match valevole per l'assegnazione della Supercoppa italiana, competizione che Conegliano ha conquistato per la settima volta nella sua storia.

Anche in questa annata la Prosecco DOC Imoco Conegliano è guidata da coach Santarelli, tecnico che dal 2017 è diventato capo allenatore della formazione veneta e che in estate ha vinto l'Europeo guidando da CT la selezione turca.

Questo mercoledì Conegliano scenderà in campo con Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Lanier e Robinson in banda, Lubian e Fahr come centrali. De Gennaro il libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Prosecco DOC Imoco Conegliano sarà visibile in diretta su Rai2 e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Savino del Bene, ufficio stampa