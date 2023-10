La sindaca di Empoli scrive a Piantedosi: "Servono più agenti al commissariato di Empoli"

"La nostra comunità si trova ad affrontare una crescente complessità sociale ed è per questo che si fa forte la richiesta di un potenziamento degli organici delle Forze di Polizia". Lo ha scritto la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, in una lettera indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Una lettera inviata nei giorni scorsi per ribadire una necessità condivisa a più riprese dall'amministrazione empolese anche con il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, e con la Prefetta di Firenze, Francesca Ferrandino.

"Come già avevo fatto in precedenza, ai tempi in cui ministro dell'Interno era Lamorgese - spiega Barnini - ho nuovamente inviato una lettera al ministro dell'Interno, oggi onorevole Piantedosi. All'interno si riepilogano tutte le caratteristiche della nostra città, comune capofila dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, costituita da undici Comuni e nel complesso da quasi 180mila residenti, con uno snodo ferroviario fra i primi in Toscana per numero di viaggiatori, con una presenza significativa di uffici, imprese e attività produttive, con una popolazione studentesca per quanto riguarda le scuole superiori di circa 5.400 studentesse e studenti. Dati ai quali non possiamo non aggiungere la presenza dell'ospedale San Giuseppe, presidio ospedaliero al quale afferiscono quindici comuni dell'ambito territoriale dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, e quella di una squadra di calcio che milita, con soddisfazione, in serie A".

Caratteristiche che ben raccontano il contesto cittadino e l'impegno al quale sono chiamate quotidianamente le Forze di Polizia. "E' necessario e non più prorogabile il rafforzamento degli organici della polizia di Stato del commissariato cittadino - continua Barnini - Questa necessità è comprovata dalle dinamiche che quotidianamente la città propone in termini di sicurezza e degrado. Dinamiche sulle quali come amministrazione siamo intervenuti, stiamo intervenendo e continueremo a investire in termini di sviluppo e potenziamento dei sistemi di videosorvegliana e altri interventi pubblici per garantire la riqualificazione di luoghi strategici e la nascita di progetti specifici. Ma servono agenti. L'auspicio è che questa nostra richiesta venga presa seriamente in considerazione visto che è stato fatto il concorso pubblico per assumere nuovi agenti della polizia di Stato: almeno una parte di queste risorse auspichiamo venga assegnata al Commissariato di Empoli che, peraltro, deve far fronte alle necessità non solo di Empoli ma di tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa".

Intanto, nei giorni scorsi la sindaca Barnini ha di nuovo preso contatti con la Prefetta Francesca Ferrandino, "che ringrazio insieme al Questore Auriemma per l'attenzione dimostrata nei confronti della nostra realtà", per "confermare una richiesta che le avevo avanzato già telefonicamente nei giorni scorsi, di convocare prima possibile un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato solo alla nostra città".

(La richiesta di un maggior numero di agenti nel corso degli scorsi mesi era giunta anche da parte dei sindacati di polizia, NdR)