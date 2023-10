Strappa catenina d'oro a un anziano al bar di Fucecchio, catturato durante la fuga

Un 23enne della Costa d'Avorio residente a Fucecchio, con precedenti ma regolare in Italia, è stato arrestato dopo un furto con strappo ai danni di un anziano seduto al tavolino di un bar del comune. Ieri nel tardo pomeriggio il giovane è entrato nel negozio e con un gesto repentino e violento ha strappato la catenina con il ciondolo in oro, prima di darsi alla fuga. Gli altri frequentatori del bar hanno dato l'allarme al 112 e hanno cominciato a inseguire il ventenne per le vie del centro. All'arrivo dei carabinieri della stazione fucecchiese, è avvenuta la cattura. In quel momento si era disfatto della catenina ma la vicenda è stata ricostruita sia dai racconti dei testimoni che con le immagini di videosorveglianza dell'area. Dopo l'arresto, si attende la convalida nel tribunale di Firenze.